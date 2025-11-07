Brüsszelben megjósolták: bármi lesz Ukrajnában, tíz évig tartó hidegháború következik – „Az én generációm már nem éri meg a normalitást"

Mihail Hodorkovszkij, a Kreml vezető kritikusa arra figyelmeztette Európát, hogy készüljön fel egy hosszú távú konfrontációra Oroszországgal, függetlenül attól, hogyan alakul Moszkva ukrajnai háborúja.

Mihail Hodorkovszkij figyelmezteti Európát: bármi történjen is Ukrajnában, készüljenek fel a második hidegháborúra / Fotó: AFP

Arra számíthatunk, hogy ez a fajta hidegháború legalább tíz évig fog tartani

– jósolta Hodorkovszkij volt olajmágnás ezen a héten egy brüsszeli zárt körű rendezvényen.

A Politico cikke szerint a száműzetésben élő üzletember szerint az egyetlen erő a további orosz agresszióval szemben, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök szembesül azzal, hogy a nyugati világ hiteles katonai fenyegetést jelent a számára.

Hodorkovszkij, aki tíz évet töltött Putyin elnöksége alatt rácsok mögött, és jelenleg Londonban él, nem tartja elég hatékonynak a nyugati szankciókat. Az egykori oligarcha szerint azok „bizonyos nyomást gyakorolnak az orosz gazdaságra, de nem drámait”.

Hasonlóan szkeptikus volt azzal kapcsolatban is, hogy Ukrajna régóta tartó, orosz olajfinomítók elleni drónbevetései megbénítanák a Kreml háborús gépezetét.

Még a legerősebb drón, még egy Tomahawk rakéta is, legfeljebb két hektárt tud eltalálni

– jelentette ki Hodorkovszkij, a Jukosz olajóriás korábbi tulajdonosa és egykor Oroszország leggazdagabb embere.

„Egy tipikus szibériai létesítmény jellemzően 1500 hektáron terül el. Az okozott kár olyan, mintha valakinek a lábára lépnénk” – mondta.

Szerinte Vlagyimir Putyin hatalmát reálisan csak az orosz–ukrán háború első két évében lehetett volna megtörni. „Ez az ablak – mondta – most bezárult.”

A múlt hónapban az orosz hatóságok új büntetőeljárást indítottak Hodorkovszkij ellen, azzal vádolva őt, hogy terrorszervezetet vezetett, és ukrán félkatonai csoportok segítségével erőszakos hatalomátvételt tervezett.

Közleményében a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) további 22 személyt sorolt ​​fel, akik kapcsolatban állnak Hodorkovszkij Orosz Háborúellenes Bizottságával, egy ellenzéki gondolkodású, száműzetésben élő orosz csoporttal.

Brüsszelben nyilatkozva Mihail Hodorkovszkij azt mondta, hogy a Kreml erős reakciója azt mutatja, „mennyire nyugtalanítja Putyint az orosz demokratikus erők legitimitásának gondolata, akár szimbolikusan is”.