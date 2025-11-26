Deviza
NAV
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Nagybani Piac

A magyarok egyik kedvenc piacához kivonult az adóhatóság – nem mindennapi csalást buktattak le

Főleg román állampolgárságú személyek buktak le a fővárosban. Összehangolt hatósági razzia volt a Nagybani Piac közelében.
VG
2025.11.26, 11:13

A NAV a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

Összehangolt hatósági razzia a Nagybani Piac közelében
Összehangolt hatósági razzia a Nagybani Piac közelében / Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatos jelenléttel tartja fenn a rendet – nemcsak a piacon, hanem a környező parkolókban is. Ezúttal az álfallal leválasztott „csempészrekesszel” rendelkező teherautókat a vevők helyett az adóhivatal revizorai, valamint a rendőrség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai fogadták a nagybani piac közeli nagyáruház parkolójában.

A többségében román állampolgárságú személyek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek. A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét jellemzően semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

Az igazolatlan eredetű áruval nagyüzemben seftelő adózók súlyos szankcióval számolhatnak, a bírság mértéke ugyanis az igazolatlan eredetű áru piaci értékének 40 százaléka is lehet.

Csak a NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. 

Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az NKFH munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt.

Az összehangolt fellépés jól mutatja, hogy következetes jelenlétükkel a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális kereskedelem visszaszorítására, az ellenőrizetlen eredetű élelmiszerek kiszűrésére és a tisztességes piaci verseny biztosítására.

Korábban hat magyarországi térségre kiterjedt NAV-ellenőrzéseket kezdtek el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
