Lecsapott a NAV a Nagybani piacnál: ezt a razziát egy életre megemlegetik a románok

A NAV a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra﻿, amely több tonnányi ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.
VG
2025.11.26, 07:07
Frissítve: 2025.11.26, 07:16

A NAV a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

Összehangolt hatósági razzia zajlott le a Nagybani Piac közelében / Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatos jelenléttel tartja fenn a rendet – nemcsak a piacon, hanem a környező parkolókban is.  Ezúttal az álfallal leválasztott „csempészrekesszel” rendelkező teherautókat a vevők helyett az adóhivatal revizorai, valamint a rendőrség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai fogadták a nagybani piac közeli nagyáruház parkolójában.

A többségében román állampolgárságú személyek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek. A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét jellemzően semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

Az igazolatlan eredetű áruval nagyüzemben seftelő adózók súlyos szankcióval számolhatnak, a bírság mértéke ugyanis az igazolatlan eredetű áru piaci értékének 40 százaléka is lehet. Csak a NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. 

Mindezeken túl az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az NKFH munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt. 

Az összehangolt fellépés jól mutatja, hogy következetes jelenlétükkel a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális kereskedelem visszaszorítására, az ellenőrizetlen eredetű élelmiszerek kiszűrésére és a tisztességes piaci verseny biztosítására.

A NAV hívta fel rá a figyelmet: lehet úgy dolgozni Magyarországon, hogy csak az szja-t kell befizetni és nincs más adó a fizetésen

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már kifejezetten előnyös anyagilag mind a dolgozók, mind a munkáltatók számára. A saját jogú nyugdíjasoknak csak személyi jövedelemadót kell fizetniük, míg a munkáltatók teljes járulékmentességet élveznek – hívta fel a figyelmet a NAV. A kedvezményeknek köszönhetően mindkét fél jelentős összegeket takaríthat meg.

