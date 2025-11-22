Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ukrajna
önkéntes
nemzetközi légió

Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrán parancsnok szerint is abszurd az ötlet. Ukrajna gyakorlatilag a Nemzetközi Légió felszámolását tervezi.
VG
2025.11.22., 12:46

Ukrajna a szárazföldi erők alá tartozó, külföldi önkénteseket tömörítő Nemzetközi Légió felszámolását tervezi. A légiósokat különböző egységekbe és régiókba helyezhetik át, ami az érintettek szerint óhatatlanul hibákhoz vezethet és ezáltal emberéletekbe kerülhet. Sok érintettet nem is tájékoztattak arról, mi lesz a sorsa.

Nemzetközi Légió
A Nemzetközi Légió önkéntesei tudták, hogy talán meghalnak Ukrajnáért / Fotó: AFP

A tervről nevük elhallgatását kérő légiós forrásokból értesült a Kyiv Independent. A szárazföldi erők egyelőre nem reagáltak a lap megkeresésére a döntés az okaival vagy a várható strukturális változással kapcsolatban. 

A terv azonban nem érinti a védelmi minisztérium katonai hírszerzése (HUR) alá tartozó másik Nemzetközi Légiót.

A gyakorlatilag felszámolandó légiót 2022 februárjában alapították Volodimir Zelenszkij elnök kérésére. Lehetővé tette a külföldiek számára, hogy az ukrán hadsereg oldalán harcoljanak.

A Nemzetközi Légió jelenlegi formáját akarják megtartani a tagjai

A jelenlegi terv szerint a Nemzetközi Légió három harci zászlóalját áthelyezik egy rohamosztaghoz vagy dandárhoz, mondta a lapnak az egyik forrás. A tiszt, több megkérdezett légióssal együtt, azt mondta, hogy azért nyilatkoznak, hogy a légiót jelenlegi formájában megőrizzék, mert nincs szükség változtatásra.

Az áthelyezés várhatóan az év végére befejeződik.

A szárazföldi erők céljairól csak egy november 16-i Facebook-poszt árulkodik, amelyben tudatták, hogy a külföldi önkéntesekkel való együttműködési rendszerük változik, hogy „jobb integrációt, racionálisabb emberi erőforrás-felhasználást és egyenlő esélyeket biztosítson az ukrán katonákkal”.

„Az új modell alapelve, hogy tapasztalataikat, motivációjukat és szakmai készségeiket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák azokban az egységekben, ahol a legnagyobb szükség van rájuk” – olvasható a bejegyzésben.

Az áthelyezés mintegy 1000 katonát érint

a légió első, második és harmadik zászlóaljából, a negyedik kiképző zászlóalj pedig az új külföldi önkéntesek kiképzőközpontjává válik, hogy felkészítse őket a háborúra, mondta az egyik forrás.

„Abszurd” és veszélyes ötlet

A tervezett változtatást „abszurdnak” tartja Ruszlan Mirosnyicsenko ezredes, 2. zászlóalj korábbi, a „Mikulás” hívójellel rendelkező parancsnoka is, aki szerint ez a lépés veszélyezteti a nehezen megszerzett bizalmat különösen azoknál a külföldieknél, akik elhagyták hazájukat, hogy harcoljanak és „nagy valószínűséggel meghaljanak” Ukrajnáért.

„Ha elveszíted a bizalmat, elveszíted a katonát. És akkor megszegi a szerződését” – nyilatkozta az ezredes a lapnak.

Servicemen Of The Siberian Battalion Of The Ukrainian Armed Forces International Legion Attend Military Exercises
Az önkéntesek többsége ma már latin-amerikai / Fotó: NurPhoto via AFP

A források emlékeztettek, hogy a légió már alkalmazkodott a külföldiek nagy csoportjának kezelésével járó kihívásokhoz, angol és spanyol tolmácsokat integrált annak biztosítására, hogy a katonákat teljes körűen felkészítsék a missziók előtt.

Ezt a nulláról kellene megtanulni azoknak az ukrán rohamegységeknek, ahová áthelyeznék őket. 

A légió nagy része ma már latin-amerikai önkéntes, akik közül sokan csak spanyolul beszélnek.

A hatékonyság biztosan romlani fog

A forrás szerint az egységek hatékonysága legalább egy ideig biztosan romlani fog, és a Nemzetközi Légió márka elvesztése miatt nehéz lesz feltölteni azokat külföldi önkéntesekkel.

Ukraine's Khartiia Brigade Soldiers Go Through Shooting Drill In Kharkiv region
A külföldi katonák eltérő kiképzéssel rendelkeznek / Fotó: NurPhoto via AFP

A tervezett változás kiszámíthatatlansági tényezőt jelentene az ukrán rohamegységek számára is, amelyek szorosan együttműködnének a légiósokkal, mivel a külföldi önkéntesek eltérő mértékű katonai tapasztalattal és háborús felkészültséggel rendelkeznek.

Azt hiszem, hogy a problémák sajnos sokkal könnyebben terjednek majd egységről egységre, mint a pozitív tapasztalatok

– fogalmazott a tiszt.

Négy neve elhallgatását kérő légiós aggódik amiatt, hogy az új parancsnokok felkészültek-e a külföldiekkel való együttműködésre, és sokkot és szomorúságot éreznek amiatt, amit a légió „feloszlatásának” tekintenek.

A katonák elmondták, hogy körülbelül egy hónapja tájékoztatták őket a közelgő változásról, de még mindig csak néhány részletet ismernek, ami bizonytalanságot és szorongást kelt bennük a jövővel kapcsolatban. Ráadásul nem is minden légióst tájékoztattak arról, hogy mi fog történni.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
g20

Emmanuel Macront kérdezte a Magyar Nemzet az ukrán korrupcióról – videó

A G20-csúcs plenáris ülése után, a kétoldalú találkozók során kérdezték a francia elnököt. Emmanuel Macron rövid időre állt meg sajtónak.
7 perc
G20-csúcstalálkozó

Donald Trump bojkottálja a G20 csúcstalálkozóját, az első nap fel is bosszantották egy nyilatkozattal

A klímaváltozás említése fricska az amerikai elnöknek.
3 perc
Stadler

Lázár Jánost felháborították a kritikák – tiszta vizet öntött a pohárba

A miniszternek elege van a hazugságokból.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu