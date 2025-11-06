Az orosz hírszerzés állítja: merénylet készül a legnagyobb ukrán atomerőmű ellen – egy titkos térkép szerint a radioaktív szennyeződés EU-tagországokat ér el

Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint az orosz erők az elmúlt napban hat frontszakasz közül négyen tudtak előretörni, és több ukrán támadást is visszavertek. Ezzel párhuzamosan azonban a hírszerzés megrázó vádakat tett közzé: szerintük a NATO egy nukleáris merényletre készülhet Ukrajnában.

A moszkvai hírszerzés eközben új vádat fogalmazott meg: szerintük a NATO-országok egy nukleáris merényletre készülnek Ukrajnában, hogy javítsanak Kijev megítélésén a nyugati közvéleményben / Fotó: Shutterstock

A jelentés alapján Kupjanszk térségében négy ukrán ellentámadást és két kitörési kísérletet, míg Pokrovszk környékén tizenhárom támadást és három kitörési próbálkozást hiúsítottak meg.

A hadijelentés szerint az elmúlt 24 órában mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Emellett az orosz hadsereg megsemmisített több tucat katonai eszközt és célpontot, köztük négy harckocsit, kilenc páncélozott járművet, két irányított légibombát, valamint 261 drónt. A jelentés emlékeztetett: az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 46 ezer katonai járművet veszített.

A harci cselekmények mellett civil célpontokat is ért támadás. A Belgorod megyei Mihajlovkában egy nő vesztette életét, miután házát ukrán tüzérségi találat érte – közölték az orosz hatóságok.

Zaporizzsja lehet a nukleáris merénylet célpontja

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szintén csütörtökön adott ki közleményt, amelyben azzal vádolta meg több európai NATO-tagországot, hogy „kommunikációs fordulatot” akarnak elérni a háború nyugati megítélésében. Az SZVR szerint ez egy „nagy horderejű provokációval” történhetne, amelyben ukrán és uniós állampolgárok egyaránt áldozattá válnának – hasonlóan a 2014-es MH17-es maláj utasszállító tragédiájához.

A közlemény szerint a célpont akár a zaporizzsjai atomerőmű is lehetne, ahol „megolvasztanák a reaktorok aktív zónáját”, ami súlyos radioaktív szennyezést idézne elő. A hírszerzés azt is állította, hogy a brit Chatham House elemzést készített egy ilyen forgatókönyvről, amely szerint a szennyezés főként Ukrajna nyugati térségeit és a határ menti EU-tagállamokat érintené.

Az SZVR szerint ez a forgatókönyv a médiában Moszkvát tenné felelőssé a katasztrófáért, ezzel a nyugati közvéleményt Kijev oldalára állítva.

A nyugati országok egyelőre nem reagáltak az orosz hírszerzés állításaira.