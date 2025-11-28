Véget ért a történelmi találkozó Moszkvában: Szijjártó szerint lehet pezsgőt bontani – „megvan, amiért jöttünk"

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán jelentkezett a moszkvai Orbán-Putyin találkozóról, és közölte: a tárgyalás lezárult, hamarosan élő bejelentkezés következik. Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök elsősorban a kétoldalú kapcsolatok és az energiabiztonság megerősítése miatt találkozott, ám lehetséges, hogy akár a budapesti békecsúcs megszervezését is sikerült elindítani a történelmi csúcson.

Az Orbán-Putyin találkozón a magyar energiabiztonságról, a paksi atomerőmű fejlesztéséről és a budapesti békecsúcsról is fontos döntések születtek / Fotó: Szijjártó Péter Facebook oldala

Az eredetinél tervezettnél jóval hosszabban – mintegy három és fél órán át tárgyalt a magyar és az orosz küldöttség, ám a külügyminiszter szerint megérte az izzasztó csúcstalálkozón részt venni. Mint mondta, „amiért jöttünk, megvan".

Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának a biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez megvan

– közölte Szijjártó.

A találkozó során Vlagyimir Putyin biztosította Orbán Viktort arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz, mind pedig a kőolaj tekintetében. A megállapodott mennyiségek, a megállapodott menetrendben fognak megérkezni Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlaton keresztül, amelyek működése a külügyminiszter szerint „problémamentes" lesz. Ezzel a magyar energiabiztonság, és ezzel a rezsicsökkentés is garantálva lett.

Felidézte, Magyarország továbbra is vásárolhat Moszkvától kőolajat és földgázt, köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni megállapodásának, így az ellátásunk hosszú távon biztonságban van.

Szijjártó azt is bejelentette, hogy a tárgyalások során a paksi atomerőmű fejlesztésének felgyorsításáról is sikerült megegyezni. Mivel minden technikai előkészítés a menetrendnek megfelelően zajlik, február 5-én az első beton lekerül a földbe.

Orbán-Putyin találkozó : közeledik a budapesti békecsúcs

A miniszterelnök a tárgyalások során ismét megerősítette, hogy „Magyarország a béke oldalán áll", a magyar kormány pedig mindent megtesz azért, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak, amely hazánk számára is súlyos károkkal járt.

Putyin biztosította a magyar küldöttséget arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor azt biztosan Budapesten fogják megszervezni.

Szijjártó a találkozóval kapcsolatban azt is leszögezte, hogy bár „sokan értetlenkedtek miatta", Magyarország szuverén külpolitikát folytat, amelyben a döntések a nemzeti érdekek mentén születnek meg. Ennek keretében egy hazánk egy kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal, amely megalapozza a magyar energiabiztonságot. A külügyminiszter szerint így nemzeti érdek, hogy jó és nyitott kapcsolatokat ápoljunk Moszkvával.