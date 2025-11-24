Hirtelen összeül az Európai Tanács, ezt Orbán Viktor közölte, "a háborút le kell zárni"

Újabb csatába indul Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió többi tagállamának vezetőivel, miután az amerikai béketerv és a vasárnapi genfi tanácskozás eredményeként hétfőn az uniós tagállamok vezetői is összeülnek, az idő rövidsége miatt hibrid formában.

Orbán Viktor világossá tette: a magyar álláspont nem változott/Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök hétfő reggel írta meg Facebook oldalán, hogy részt vesz az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén és azt is elárulta, hogy milyen álláspontot fog képviselni. A kormányfő így határozta meg álláspontját:

Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie. A háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni.

Az amerikai béketerv új helyzetet hozott

Az Európai Tanács sürgősségi ülésére az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcstalálkozójának margóján kerül sor a 28 pontos amerikai béketerv után, mely rendkívül szoros határidőt határozott meg az ukrajnai háború lezárására, főként az ukránokra gyakorolt nyomás fokozásával. A béketervről az ukránok és az amerikaiak vasárnap Genfben egyeztettek európai részvétel mellett,

ami után Marco Rubio amerikai külügyminiszter optimizmusának adott hangot,

ám azt is jelezte, hogy a november 27-i határidő nincs kőbe vésve.

Hétfőn pedig Andrij Jermak ukrán elnöki tanácsadó beszélt arról, hogy a vasárnapi tárgyalások során egy frissített és finomított javaslatot dolgoztak ki és jelentős előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a következő lépések azonosításában.