Orbán Viktor győzheti meg Putyint, hogy fogadja el a megállapodást: a miniszterelnök Moszkvába megy – reagált a kormány!

Sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazhat Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. A felröppent pletykákról azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, ám a megbeszélés tárgya alighanem az ukrajnai háború lezárását célzó békejavaslat lesz.

Orbán Viktor pénteken ismét találkozhat Vlagyimir Putyinnal / Fotó: AFP

Orbán Viktor utazását nem erősítették meg, de nem is cáfolták

A felröppent pletykákra kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ is reagált, amely az Index kérdésére válaszolva a következőt írta:

A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

A magyar kormányfő 2022 óta háromszor találkozott az orosz elnökkel.

Az orosz–ukrán háború lezárására pénteken tett egy 28 pontos javaslatot az Egyesült Államok, majd a kérdésről vasárnap tárgyaltak Genfben az amerikaiak és az ukránok, ekkor már bevonva az európai vezetőket is a folyamatban. Kedden pedig Abu-Dzabiban folytatódtak a megbeszélések, ezúttal az amerikaiak és az oroszok között.

Az amerikai elképzelés szerint Ukrajnának le kellene mondania területekről és a NATO-tagságról, valamint az ukrán hadsereg létszámát is korlátoznák, de az ország biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államoktól. Bár azóta a béketerv változhatott egyes elemeiben, a pontos javaslat nem ismert.

Ukrajna azonban jelezte, hogy a módosított béketerv elfogadható lehet Kijev számára, így a kérdés most Moszkva álláspontja.