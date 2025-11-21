Deviza
béketerv
Ukrajna
Orbán Viktor

Orbán Viktor máris közölte a magyar álláspontot az amerikai béketervről: „Itt van az igazság pillanata a nyakunkon”

Nagy bejelentést tett a magyar kormányfő. Orbán Viktor szerint újra lendületet kapott az amerikai békekezdeményezés.
VG
2025.11.21, 07:50
Frissítve: 2025.11.21, 08:33

„Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Donald Trump
Orbán Viktor máris közölte a magyar álláspontot az amerikai béketervről / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök a posztjában úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök egy kitartó maverick. „Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel” – írta.

A kormányfő szerint az orosz–ukrán háború lezárását Donald Trump „bizony a fejébe vette”. 

„Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására” – tette hozzá.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szavuk. „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán” – írta a miniszterelnök.

Donald Trump adminisztrációja erős nyomást gyakorol Ukrajnára, és azt követeli, hogy az ország még a hálaadás napja, azaz november 27. előtt fogadja el az amerikai–orosz béketervet. A sajtó arról írt, hogy

Zelenszkijnek hat napja maradt, Amerika megmondta neki a végső dátumot, ameddig el kell fogadnia a béketervét.

Az Egyesült Államok azt várja Kijevtől: fogadja el a különmegbízott Steve Witkoff és Marco Rubio külügyminiszter által orosz tárgyalópartnerekkel együtt kidolgozott béketervet. 

A 28 pontból álló dokumentumot Donald Trump elnök már jóváhagyta. A tervezet jelentős ukrán engedményeket tartalmaz – többek között területek átadását Oroszországnak, a hadsereg létszámának drasztikus csökkentését és a kulcsfontosságú fegyverrendszerekről való lemondást.

