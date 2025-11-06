Így néz ki Orbán Viktorék Wizz Air gépe belülről, amivel Amerikába repülnek Trumphoz – fotó

Felszállt Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépe, amellyel az Egyesült Államokba utaznak, hogy találkozzanak Donald Trumppal, ugyanis a miniszterelnök szerint az amerikai elnök „újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban”. Korábbi beszámolókkal ellentétben a magyar delegáció egy teljesen átlagos Wizz Air géppel utazik az Egyesült Államokba.

Így néz ki Orbán Viktorék Wizz Air gépe belülről, amellyel Amerikába repülnek Trumphoz / Fotó: Deák Dániel / Facebook

Deák Dániel közzétett egy fotót közösségi platformjain, megmutatva, milyen repülőgéppel utazik a magyar delegáció. Mint írta:

Orbán Viktor vezetésével a magyar delegáció egy normál Wizzair repülőgéppel utazik Amerikába.

A magyar miniszterelnök és Donald Trump találkozójától számos megállapodást várnak. A kormányfő megfogalmazása szerint az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok.

Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba. „Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta a miniszterelnök.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy „a hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb”. Szijjártó Péter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában” – írta.