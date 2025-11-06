Deviza
Washingtoni csúcstalálkozó: Ferihegyről jelentkezett be Orbán Viktor, mielőtt felszállt a repülőgépre – elmagyarázta a magyaroknak, miért kell most Trumphoz utaznia

Orbán Viktor kormányfő a Fehér Házba látogat, ahová népes magyar delegáció kíséri. A miniszterelnök szerint a cél a stratégiai együttműködés kialakítása.
VG
2025.11.06, 09:47
Frissítve: 2025.11.06, 09:54

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy olyan megállapodáson dolgoznak, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja. Hozzátette: Donald Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban, idén helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok.

Szerinte a politikai alapú szankciók eltűntek, és a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, miközben újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Mint ismert, a kormányfő a Fehér Házba látogat, ahová népes magyar delegáció kíséri, a kormány több csúcsminisztere is részt vesz a történelmi tárgyalássorozaton.

A miniszterelnököt elkíséri többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs. Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban.

A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú megbeszéléseket is folytatnak majd partnereikkel és cégvezérekkel. A delegációt szállító Wizz Air repülőgépe ma reggel felszállt.

Trump megcsinálta, Kína bejelentette: megkegyelmez Amerikának, november 10-től beköszönt a béke

Az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat felfüggeszti, de a 10 százalékos vámot fönntartja – jelentette be az államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

