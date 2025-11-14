Deviza
Orbán Viktor

Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták

A kormányfő a Kossuth rádióban ismerteti a legújabb intézkedéseket.
2025.11.14., 07:39

„Amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig rezsicsökkentés él” – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor szerint nincs vita a magyar-amerikai megállapodásról, amely szerint egy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében. 

A miniszterelnök szerint ez egy személyfüggő megállapodás, amely mögött két vezető személyes megállapodása van, „a bürokraták pedig leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége.”

Így reagált a kormányfő arra a fehér házi forrásokra hivatkozva megjelent hírre, hogy a szankciómentesség csupán egy évre szólna Magyarország esetében. Később ezt Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy ha Magyarország nem kapott volna szankciómentesség, akkor

november végén minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, a benzinára pedig elérné a 1000 forint / literes árat.

Cikkünk frissül.

 

 

 

 

Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

A kormányfő a Kossuth rádióban ismerteti a legújabb intézkedéseket.

