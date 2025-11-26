Deviza
Orbán Viktor közzétette az 1300 milliárdos listát: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett a Tisza Párt által állítólagosan előkészített megszorító csomagra, amely többek között a családi adókedvezmény 30 százalékos csökkentését, valamint eb- és macskaadót bevezetését tartalmazza. A miniszterelnök szerint a csomag emellett privatizálná az egészségügyet és a nyugdíjrendszert.
VG
2025.11.26, 08:08
Frissítve: 2025.11.26, 08:09

„Minden amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról! Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor közzétette az 1300 milliárdos listát: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”
Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Szerinte az ellenzéki párt progresszív, 22-33 százalékos SZJA-emelést vezetne be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója. Hozzátette: egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit.

A kormányfő úgy véli, hogy jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját. 32 százalékos ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

20 százalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be

 – írta a kormányfő. Hozzátette: bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább).

Orbán szerint az ellenzéki párt kormányzása alatt privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Ezt nagyon nem akarta Magyar Péter: nyilvánosságra hozhatták a Tisza titkos gazdasági programját

Úgy tűnik, minden igaz volt, ami kiszivárgott. A Tisza Pár gazdasági programja radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. Magyar Péter pártja tagadja, hogy ők készítették volna a napvilágra került dokumentumot.

