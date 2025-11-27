Deviza
Putyin megszólalt Orbán Viktor moszkvai útjáról: az orosz elnök sejtelmes nyilatkozatot tett – "Ő az egyik, aki látja a valóságot"

Az orosz elnök kiemelte, hogy a két ország közötti energiaügyi együttműködés, köztük Paks II. bővítése, továbbra is kiemelt jelentőségű. Vlagyimir Putyin nem zárta ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába látogasson.
VG
2025.11.27., 17:27

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki nyilatkozata szerint szívesen látná Orbán Viktort Oroszországban, amennyiben elfogadja a meghívást.

orbán viktor Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin nem zárta ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába látogasson / Fotó: AFP

Mindig örömmel látjuk bármely partnerünket Oroszországban, beleértve európai kollégáinkat is, annak ellenére, hogy agresszívnak tűnő magatartást mutatnak

– idézte az elnököt az Interfax. Putyin kiemelte Orbán objektív, a világ valóságait figyelembe vevő politikai álláspontját.

Az orosz vezető külön kitért a kétoldalú kapcsolatokra, kiemelve a két ország közti energiaügyi együttműködést és a Paksi Atomerőmű fejlesztését. „Számos kérdés van, amely további megbeszéléseket igényel, ideértve a nukleáris üzemanyagot is” – tette hozzá.

Orbán Viktor újra összekötné Moszkvát és Washingtont

Magyar részről novemberben Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok atomenergetikai együttműködési megállapodást kötne. Az amerikai technológiák segítségével a Paks II. atomerőműnél biztonságosan tárolnák a felhasznált üzemanyagot, és kisebb moduláris reaktorok építését is lehetővé tennék.

Ugyanakkor az orosz Roszatom folytatja a Paks II. bővítését, két új blokk építésével. Az Országos Atomenergia Hivatal november elején kiadta a szükséges engedélyeket az 5. blokk alapozásának megkezdésére, a Roszatom közlése szerint a betonozás 2026 februárjában indul. A projektek párhuzamosan futnak, ami diplomáciai és technológiai finomhangolást igényel mindkét oldal részéről.

Orbán Viktor győzheti meg Putyint, hogy fogadja el a megállapodást: a miniszterelnök Moszkvába megy – reagált a kormány!

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de nem is cáfolta a miniszterelnök moszkvai útjáról szóló pletykákat. Orbán Viktor a háború kitörése óta a tárgyalásos rendezés pártján áll.

 

