Videóra vették Orbán Viktor autókonvoját Moszkvában, így száguldott a Kremlbe: már nagyon várták

Péntek reggel landolt a miniszterelnök repülőgépe Moszkvában. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján az orosz külügyminiszter mellett Jurij Usakov elnöki tanácsadó is részt vesz.

Videóra vették Orbán Viktor autókonvoját Moszkvában / Fotó: AFP

Az orosz delegáció összetételéből lehet arra következtetni, hogy az ukrajnai békekötés is a találkozó fajsúlyos témája lesz.

Korábban Dmitrij Peszkov beszámolt arról, hogy a tárgyalásokat követően nem tart sajtótájékoztatót a két politikus, csak a találkozó elején szólalnak meg a vezetők a nyilvánosság előtt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán már jelezte, hogy főként energetikai kérdésekről tágyal majd Putyinnal, például arról, hogy a Mol vásárolhatná ki a Gazpromnyefty tulajdonrészét a szerb olajvállalatból, a NIS-ből, de szó eshet az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai béketervről is.

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” – nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, mielőtt hajnalban útra kelt volna Moszkva felé.

A Telegramra feltöltöttek egy videót, amin az látszik, hogy elindult a magyar delegáció konvoja Putyinhoz.

Egy másik felvételen üdvözlik a magyar kormányfőt, illetve a magyar delegáció (többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter) az orosz tárgyalóféllel várja Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint.