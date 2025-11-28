Deviza
Orbán Viktor
Vlagyimir Putyin
miniszterelnök

Videóra vették Orbán Viktor autókonvoját Moszkvában, így száguldott a Kremlbe: már nagyon várták

A magyar kormányfő főként energetikai kérdésekről tárgyal majd Putyinnal. Orbán Viktor delegációját fogadták a Kremlben.
VG
2025.11.28., 11:52

Péntek reggel landolt a miniszterelnök repülőgépe Moszkvában. Orbán Viktor  és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján az orosz külügyminiszter mellett Jurij Usakov elnöki tanácsadó is részt vesz.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin
Videóra vették Orbán Viktor autókonvoját Moszkvában / Fotó: AFP

Az orosz delegáció összetételéből lehet arra következtetni, hogy az ukrajnai békekötés is a találkozó fajsúlyos témája lesz. 

Korábban Dmitrij Peszkov beszámolt arról, hogy a tárgyalásokat követően nem tart sajtótájékoztatót a két politikus, csak a találkozó elején szólalnak meg a vezetők a nyilvánosság előtt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán már jelezte, hogy főként energetikai kérdésekről tágyal majd Putyinnal, például arról, hogy a Mol vásárolhatná ki a Gazpromnyefty tulajdonrészét a szerb olajvállalatból, a NIS-ből, de szó eshet az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai béketervről is.

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” – nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, mielőtt hajnalban útra kelt volna Moszkva felé.

A Telegramra feltöltöttek egy videót, amin az látszik, hogy elindult a magyar delegáció konvoja Putyinhoz. 

 

Egy másik felvételen üdvözlik a magyar kormányfőt, illetve a magyar delegáció (többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter) az orosz tárgyalóféllel várja Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint.

 

