Először adtak ki hivatalos nyilatkozatot az oroszok Orbán Viktor moszkvai útjáról: Putyin sajtófőnöke máris bejelentette a programot

Oroszország részéről is megerősítették, hogy pénteken Moszkvában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Minderről a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov tájékoztatta a nyilvánosságot.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin/Fotó: AFP

Az Interfax összefoglalója szerint Peszkov arról is beszámolt, hogy a tárgyalásokat követően nem tart sajtótájékoztatót a két vezető, csak a találkozó elején szólalnak meg a vezetők a nyilvánosság előtt.

Korábban Orbán Viktor a közösségi oldalán már jelezte, hogy indul Moszkvába, ahol főként energetikai kérdésekről lehet majd szó, például arról, hogy a Mol vásárolhatná ki a Gazpromnyeft tulajdonrészét a szerb olajvállalatból, a NIS-ből, de a szó eshet az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketervről is.

Orbán Viktor Magyarország energiaellátásának biztosításáért utazik Moszkvába

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” – nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, mielőtt hajnalban útra kelt volna Moszkva felé.

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott:

A terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra. Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni

– mondta.

Orbán Viktor felidézte, hogy Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországból és beszélt arról is, hogy egész Európában nagy kilengésekkel ugyan de folyamatosan mennek felfelé az árak, ami megviseli a háztartásokat és az egész gazdaságot is. Azonban a miniszterelnök szerint Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában, mert hozzáférünk a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért voltak Washingtonban nem olyan régen, hogy ezek alól a szankciók alól Magyarországot kivegyék. Most pedig már csak a gáz meg az olaj kell, amit az oroszoktól lehet megvenni, ez a moszkvai út célja.