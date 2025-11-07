Orbán Viktor: Nem ajándékot kérünk Donald Trumptól, hanem belátást

A miniszterelnök kiemelte, hogy Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek, és Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban.

Fontos és hosszú nap vár Orbán Viktorra / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült. Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van. Azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van. Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van” – írta a washingtoni találkozót beharangozva a kormányfő.

Bár fontos és hosszú nap áll előtte, Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hosszabban is kifejtette gondolatait. A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani találkozó sok mindenben más lesz, mint a Trumppal való 2019-es találkozója. Főleg azért, mert hosszabb ideje élő, kipróbáltabb, több nagy csatát megvívott amerikai-magyar kapcsolat a mostani, mint az öt évvel ezelőtti.

Elismerő szavakkal szólt Donald Trumpról

Orbán Viktor kiemelte, hogy ma Magyarországon 1400 olyan vállalat működik, amelyek amerikai tulajdonban vannak, ezek 100 ezer embernek biztosítanak munkát. Többségében modern, innovatív technológiát használó cégek. Idén már 7 nagy amerikai beruházás érkezett hazánkba, és még 3-4 érkezhet a tervek szerint.

A kormányfő úgy érzi, hogy az amerikai-magyar viszony egy baráti és bajtársias viszony, azzal együtt is, hogy Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok érdekeit képviseli, Orbán pedig Magyarországét.

Az egyik sarkalatos pontja a tárgyalásnak az energiabiztonság, és az orosz energiáról való leválás kérdése. Ebben nem ajándékot, hanem belátást kér az amerikai elnöktől, mivel a jelenlegi szankciórendszer a tengerrel nem rendelkező országok energiaellátását ellehetetleníti

Donald Trump a béke embere

– jelentette ki Orbán, aki szerint az amerikai elnök keresztény ember, kedves ember, és mindent megtesz a békéért. A miniszterelnök hozzátette, hogy Trumpnak már nyolc kisebb-nagyobb konfliktust sikerült lezárnia. Azonban a legnagyobb feladat, az orosz-ukrán háború lezárása még hátra van.