Orbán Viktor megérkezett Moszkvába: kiderült kivel találkozik Putyin oldalán –az igazi nagyágyúk vesznek részt az egyeztetésen

Sikeresen landolt a miniszterelnök Moszkvában, majd a Kremlbe is megérkezett. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozóján az orosz külügyminiszter mellett Jurij Usakov elnöki tanácsadó is részt vesz. Az orosz delegáció összetételéből lehet arra következtetni, hogy az ukrajnai békekötés is a találkozó fajsúlyos témája lesz.
VG
2025.11.28, 11:11
Frissítve: 2025.11.28, 12:36

Pénteken délelőtt megérkezett Oroszország fővárosába Orbán Viktor. A miniszterelnök repülőgépe sikeresen landolt a Moszkva mellett található Vnukovo repülőtéren – adta hírül a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A kormányfő konvoja a Kremlbe száguldott, és oda is érkezett.

Orbán Viktor megérkezett Moszkvába
Szijjártó Péter (b) és Lázár János (j) is elkísérte Moszkvába Orbán Viktort / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin november 28-án Moszkvában találkozik Orbán Viktorral. A két politikus az energiaellátásról és az orosz–ukrán háború rendezéséről is tárgyalni fog az orosz fővárosban.

A Kreml honlapján található információk szerint Putyin eddig 12 alkalommal találkozott Orbánnal, legutóbb 2024 júliusában, amikor a magyar miniszterelnök békefenntartó missziója keretében Oroszországba, Ukrajnába, Kínába és az Amerikai Egyesült Államokba is ellátogatott. A háború kitörése óta ez lesz az orosz elnök és a magyar miniszterelnök harmadik találkozója, és ez idő alatt három alkalommal beszéltek telefonon.

Orbán Viktor és Vlagymir Putyin találkozója: energia, béke

A TASZSZ tájékoztatása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján a Kremlben. Usakov részvétele egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az orosz–ukrán háború is fontos téma lesz a tárgyaláson, mivel ő az oroszok első számú tárgyalója az amerikaiakkal és az ukránokkal való béketárgyalásokon.

November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja – emlékeztet a Magyar Nemzet. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.

Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés
Steven Witkoff amerikai különmegbízott követi Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában, hogy megvitassák a napokban Genfben elfogadott, frissített béketervet. Bár Vlagyimir Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz.

A tipikusan nemzetközi közönségnek szóló X-fiókjában a magyar kormányfő a következőt posztolta:

Ma Oroszországba utazunk, hogy találkozzunk Putyin elnökkel és biztosítsuk Magyarország energiaellátását. Magyarország olaj- és gázszállítmányai vezetékeken keresztül érkeznek Oroszországból, ezért ezek a szállítások energiabiztonságunk kulcsfontosságú elemei.

Nemrég Washingtonba utaztunk, hogy elérjük Magyarország felmentését az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól – sikerrel jártunk. Most meg kell tennünk a következő lépést: garantálni, hogy a Magyarországra irányuló szállítások megszakítás nélkül folytatódjanak.

Ezért utazom ma Oroszországba: hogy biztosítsam, Magyarország energiaellátása ezen a télen és a következő évben is biztonságos és megfizethető maradjon. Munka indul!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzése alapján ő is és Lázár János építési és közlekedési miniszter is elkísérte a kormányfőt Moszkvába.

