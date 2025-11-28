Deviza
Orbán Viktor Trump üzenetét vitte Putyinnak? Nekiszegezték a kérdést az oroszoknak, titokzatos választ adott a Kreml

A tárgyalásokon konkrét gazdasági és energetikai projektek is előkerültek. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszú, tartalmas megbeszélést folytatott a Kremlben, ahol a kétoldalú egyeztetések mellett a nemzetközi diplomácia is az asztalra kerülhetett.
VG
2025.11.28, 21:39

A pénteki moszkvai találkozójuk során Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hosszú és tartalmas megbeszélést folytatott, amelyen mindkét vezető nyíltan képviselte országuk érdekeit. A tárgyalások során konkrét együttműködési projektek is szóba kerültek több területen.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszú, tartalmas megbeszélést folytatott a Kremlben, ahol a kétoldalú egyeztetések mellett a nemzetközi diplomácia is az asztalra kerülhetett / Fotó: AFP

A Kreml közlése szerint a két vezető rendkívül pragmatikus módon beszélt az aktuális kérdésekről, és mindkettő prioritásként kezelte saját országának érdekeit. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy a tárgyalások “hosszúak és érdemiek” voltak, és lehetőséget adtak a széleskörű témák megvitatására.

Orbán Viktor Washington és Moszkva között közvetített

Peszkov szerint a tárgyalások napirendjén konkrét együttműködési projektek szerepelnek, amelyek több területet érintenek. Az Interfax kérdésére, hogy Orbán átadott-e üzenetet Donald Trump amerikai elnöktől, Peszkov csak annyit válaszolt: “Már mindent elmondtunk, amit a tárgyalások eredményeiről szerettünk volna.”

A találkozó újabb jele annak, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatában a pragmatikus, érdekalapú párbeszéd továbbra is kiemelt szerepet játszik. 

A felek a nyílt vitát és a konkrét projekteket részesítik előnyben a diplomáciai formalitások helyett, jelezve, hogy a gazdasági és politikai együttműködés mindkét fél számára kulcsfontosságú.

A moszkvai tárgyaláson a miniszterelnök és az orosz vezető közel négy órán át folytatott megbeszélést, a Kremlben zajló találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá váró limuzinig.

A megbeszélés során a felek napirenden tartották a kétoldalú energetikai és gazdasági együttműködést — hangsúlyos volt Magyarország energiaellátásának biztosítása, az olaj‑ és gázszállítás folytatása, valamint a bővülő energetikai projektek. Ugyanakkor szó esett az ukrajnai helyzetről és béketárgyalások lehetőségéről is, beleértve egy lehetséges, Budapesten tartandó nemzetközi csúcsot.

Eddig nem ismert részlet derült ki Putyin és Orbán csúcstalálkozójáról: ez sokat elmond

Orbán Viktor ma Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a két politikus csaknem négy órán át tárgyalt a Kremlben. A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
