Orbán Viktor Trump üzenetét vitte Putyinnak? Nekiszegezték a kérdést az oroszoknak, titokzatos választ adott a Kreml

A pénteki moszkvai találkozójuk során Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hosszú és tartalmas megbeszélést folytatott, amelyen mindkét vezető nyíltan képviselte országuk érdekeit. A tárgyalások során konkrét együttműködési projektek is szóba kerültek több területen.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszú, tartalmas megbeszélést folytatott a Kremlben, ahol a kétoldalú egyeztetések mellett a nemzetközi diplomácia is az asztalra kerülhetett / Fotó: AFP

A Kreml közlése szerint a két vezető rendkívül pragmatikus módon beszélt az aktuális kérdésekről, és mindkettő prioritásként kezelte saját országának érdekeit. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy a tárgyalások “hosszúak és érdemiek” voltak, és lehetőséget adtak a széleskörű témák megvitatására.

Orbán Viktor Washington és Moszkva között közvetített

Peszkov szerint a tárgyalások napirendjén konkrét együttműködési projektek szerepelnek, amelyek több területet érintenek. Az Interfax kérdésére, hogy Orbán átadott-e üzenetet Donald Trump amerikai elnöktől, Peszkov csak annyit válaszolt: “Már mindent elmondtunk, amit a tárgyalások eredményeiről szerettünk volna.”

A találkozó újabb jele annak, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatában a pragmatikus, érdekalapú párbeszéd továbbra is kiemelt szerepet játszik.

A felek a nyílt vitát és a konkrét projekteket részesítik előnyben a diplomáciai formalitások helyett, jelezve, hogy a gazdasági és politikai együttműködés mindkét fél számára kulcsfontosságú.

A moszkvai tárgyaláson a miniszterelnök és az orosz vezető közel négy órán át folytatott megbeszélést, a Kremlben zajló találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá váró limuzinig.

A megbeszélés során a felek napirenden tartották a kétoldalú energetikai és gazdasági együttműködést — hangsúlyos volt Magyarország energiaellátásának biztosítása, az olaj‑ és gázszállítás folytatása, valamint a bővülő energetikai projektek. Ugyanakkor szó esett az ukrajnai helyzetről és béketárgyalások lehetőségéről is, beleértve egy lehetséges, Budapesten tartandó nemzetközi csúcsot.