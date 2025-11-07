Orbán Viktor nem kertelt: a miniszterelnök elárulta, hogy mi lesz a legnagyobb feladat Washingtonban, „Magyarország ezt épp akadályozni próbálja"
Kulcsfontosságú nap előtt áll Orbán Viktor. A miniszterelnök nagy delegációval érkezett az Amerikai Egyesült Államokba, ahol Donald Trump elnökkel folytat kétoldalú találkozót. Számos aktuális kérdést megvitatnak a tervek szerint, többek között az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról és a békéről is beszélnek majd.
A Trumppal való találkozóról is beszélt péntek reggel, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott, ezúttal csütörtökön este rögzített interjújában Orbán Viktor, amelyben fontos részt szentelt a szomszédunkban zajló háborúnak is.
„Donald Trump a béke embere” – jelentette ki az interjúban a miniszterelnök, aki szerint az amerikai elnök keresztény ember, kedves ember, és mindent megtesz a békéért. A miniszterelnök hozzátette, hogy Trumpnak már nyolc kisebb-nagyobb konfliktust sikerült lezárnia. Azonban a legnagyobb feladat, az orosz-ukrán háború lezárása még hátra van.
A kormányfő elmondta, hogy az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk, nem veszünk részt benne. Humanitárius segítséget nyújtunk az ukránoknak, de fegyvert nem küldünk és katonát sem küldünk Ukrajnába. A háború finanszírozását Európa részéről tévútnak tartja, ezért Magyarország nem is kíván részt venni benne.
Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja a háború finanszírozását
Ez friss elemzés szerint Ukrajnának 140 ezer milliárd forintnyi dollárra lenne szüksége a következő négy évben ahhoz, hogy folytatni tudja a háborút. Ez majdnem a duplája a teljes éves magyar GDP-nek. Ennek kapcsán Orbán elmondta, hogy két dolgon kell gondolkodni. Az egyik az, hogy megállítsuk a háborút. A másik kérdés, hogy utána mi lesz?
Jelen állás szerint Ukrajna nem tud külföldi pénzügyi segítség nélkül talpon maradni.
Orbán szerint Európa most még abban hisz, hogy meg tudja nyerni a háborút, térdre tudja kényszeríteni Oroszországot, és jóvátétel fizetésére kötelezni, és akkor Moszkva kifizeti a háború árát visszamenőlegesen, és kifizeti Ukrajna teljes helyreállítását. A miniszterelnök szerint ennek nincs realitása.
Eddig a háború jelentős részét az európai emberek fizették: eddig elment 185 milliárd euró, és most küldeni kellene még 40 milliárd eurót. Magyarország ezt épp akadályozni próbálja – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette, hogy ezek hatalmas összegek, de kis összegek ahhoz képest, amennyire összesen szükség lenne. És nincs Európának pénze, hogy ez kifizesse.
A miniszterelnök kiemelte, hogy mi az elejétől fogva kimaradtunk az orosz-ukrán háborúból, így őt joggal tartja vissza a magyarok pénzét attól, hogy a háború finanszírozására fordítsák. Hozzátette, hogy nagy a nyomás Brüsszel részéről Magyarország felé, hogy ezen az álláspontján változtasson, de ő ezt nem fogja hagyni.