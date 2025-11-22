Deviza
Orbán Viktor
kormányfő
Orbán Viktor
Ursula von der Leyen

Orbán Viktor határozott üzenetet küldött a Karmelitából Brüsszelbe – Ursula von der Leyennek reagálnia kell

A miniszterelnök szerint ideje, hogy a bizottság is megértse, hogy a kormány nem adja Brüsszelnek a magyar emberek pénzét. Orbán Viktor közölte, hogy barátságos, de határozott levelet írt.
VG
2025.11.22., 14:15
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A magyar kormányfő levelet írt Ursula von der Leyennek. Orbán Viktor úgy fogalmazott egy szombati videóban, hogy  háromszor-négyszer átfogalmazta már azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság elnökének el akar küldeni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor határozott üzenetet küldött  / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Ez egy szabatos és világos levél, amit elküldök Ursula von der Leyen asszonynak. 

Ukrajnának joga van folytatni ezt a háború, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő közli az Európai Bizottság elnökével, hogy  az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike sem fogadható el. 

Hozzátette, hogy a levélben arra is kitér, hogy „miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben”, szerinte le kell folytatni egy tételes vizsgálatot a pénzek ügyében.

„Barátságos, kedves előremutató és határozott levél ez” –  mondta.

Ursula von der Leyen korábbi leveléről a Világgazdaság már beszámolt. Az Európai Bizottság elnöke szerint hamarosan vége a háborúnak, addig azonban folytatni kell Ukrajna támogatását, a terheket pedig a tagállamoknak közösen kell viselniük. 

„Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni” – közölte a bizottság elnöke a tagállami vezetőkkel.

Az Európai Bizottság elnöke szerint olyan támogatási költségvetésre van szükség, amely azonnal rendelkezésre áll Ukrajna számára. Ursula von der Leyen azt is fontosnak tartja, hogy ennek a támogatásnak a terhét közösen viseljék a tagállamok. 

Több kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz: 

  • a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni; 
  • minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára; 
  • a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat; 
  • és biztosítani kell Ukrajna finanszírozási terheinek méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.

 

