Orbán Viktor határozott üzenetet küldött a Karmelitából Brüsszelbe – Ursula von der Leyennek reagálnia kell

A magyar kormányfő levelet írt Ursula von der Leyennek. Orbán Viktor úgy fogalmazott egy szombati videóban, hogy háromszor-négyszer átfogalmazta már azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság elnökének el akar küldeni.

Orbán Viktor határozott üzenetet küldött / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Ez egy szabatos és világos levél, amit elküldök Ursula von der Leyen asszonynak.

Ukrajnának joga van folytatni ezt a háború, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő közli az Európai Bizottság elnökével, hogy az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike sem fogadható el.

Hozzátette, hogy a levélben arra is kitér, hogy „miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben”, szerinte le kell folytatni egy tételes vizsgálatot a pénzek ügyében.

„Barátságos, kedves előremutató és határozott levél ez” – mondta.

Ursula von der Leyen korábbi leveléről a Világgazdaság már beszámolt. Az Európai Bizottság elnöke szerint hamarosan vége a háborúnak, addig azonban folytatni kell Ukrajna támogatását, a terheket pedig a tagállamoknak közösen kell viselniük.

„Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni” – közölte a bizottság elnöke a tagállami vezetőkkel.

Az Európai Bizottság elnöke szerint olyan támogatási költségvetésre van szükség, amely azonnal rendelkezésre áll Ukrajna számára. Ursula von der Leyen azt is fontosnak tartja, hogy ennek a támogatásnak a terhét közösen viseljék a tagállamok.

Több kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz: