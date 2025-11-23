Deviza
Blair House
Washington
Orbán Viktor
Donald Trump
delegáció

Korábban nem látott exkluzív videófelvétel került ki Orbán Viktor amerikai szállásáról – így érkezett meg a magyar delegáció a washingtoni vendégházba

A magyar kormányfő vezette delegáció szállásáról tett közzé videót egy tiktokker. Orbán Viktort és minisztereit a Blair House-ban szállásolták el Washingtonban.
VG
2025.11.23., 18:35

Exkluzív videófeltételt tett közzé Orbán Viktor és küldöttségének washingtoni szállásáról a kormányfő sajtómunkatársa.

Blair House, Washington, Orbán Viktor
Orbán Viktor a Blair House-ban szállt meg novemberi washingtoni útja során / Fotó: AFP

A Facebokon A tiktokos lány nevű profilon keresztül lett megosztva pár napja a kulisszák mögé bemutatását nyújtó videófelvétel.

Orán Viktort november elején érkezett Washingtonba, hogy gazdasági és politikai kérdésekben tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel. 

A Trump-Orbán csúcstalálkozóra a magyar kormány számos tagja és hazai nagyvállalatok vezetői is elkísérték a kormányfőt. A tengerentúli utat a Wizz Air egyik gépével tette meg a delegáció. A miniszterelnök és kormányának tagjai az elnöki vendégházban, az előkelő Blair House-ban kaptak szállást Washingtonban.

Az A tiktokos lány közétett videóján látható, ahogy a kormánytagok, köztük 

a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, valamint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója megérkezik a Blair House-ba.

A felvétel végén látható az is, hogy Orbán Viktor Donald Trump kíséretében megérkezik és kezet fog JD Vance alelnökkel, Marco Rubio külügyminiszterrel és más kormánytagokkal, utóbbira már feltehetően a Fehér Házban került sor. 

Itt lakott Orbán Viktor Washingtonban

A Blair House (Blair House, the President’s Guest House) Washington DC-ben, a Fehér Ház közvetlen közelében hivatalos állami vendégházként működik. Az Egyesült Államok kormánya az országba látogató államfők, miniszterelnökök és más magas rangú küldöttségek elszállásolására használja. 

A Blair House-ba való meghívás az amerikai kormány barátságának és tiszteletének kiemelkedő jele. Gyakran emlegetik a világ legexkluzívabb szállodájaként. Beiktatását megelőzően jellemzően a jövendőbeli elnök is itt tölt el néhány napot, mielőtt áttenné székhelyét a Fehér Házba.

Donald Trump 2025. januári beiktatása óta olyan személyek voltak elszállásolva a Blair House-ban, mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszerelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Orbán–Trump-csúcs: itt vannak a legfontosabb bejelentések

A washingtoni csúcson teljes szankciómentesség mellett a felek abban is megállapodtak, hogy hazánk kis méretű moduláris atomerőműveket vásárol az USA-tól. Ha mindegyik megépülne, annak az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is, ha csak ötre van szükség, akkor ez lefeleződik. 

Megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I. atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár.

Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelíti a 600 millió dollárt. 

A washingtoni tárgyaláson abban is megállapodtak, hogy „pénzügyi védőpajzsot” nyújtanak Magyarországnak. 

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent: hitelességet, koordinációt és garanciát is nyújtanak, amely a spekulatív támadások ellen védi Magyarország gazdaságát.

A kettős adóztatás eltörléséről azonban nem született megállapodás Trump és Orbán között. 2024 eleje óta Magyarország és az Egyesült Államok között nincs érvényben a több mint 45 éve kötött kettős adóztatás elleni egyezmény. 

