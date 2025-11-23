Korábban nem látott exkluzív videófelvétel került ki Orbán Viktor amerikai szállásáról – így érkezett meg a magyar delegáció a washingtoni vendégházba

Exkluzív videófeltételt tett közzé Orbán Viktor és küldöttségének washingtoni szállásáról a kormányfő sajtómunkatársa.

Orbán Viktor a Blair House-ban szállt meg novemberi washingtoni útja során / Fotó: AFP

A Facebokon A tiktokos lány nevű profilon keresztül lett megosztva pár napja a kulisszák mögé bemutatását nyújtó videófelvétel.

Orán Viktort november elején érkezett Washingtonba, hogy gazdasági és politikai kérdésekben tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel.

A Trump-Orbán csúcstalálkozóra a magyar kormány számos tagja és hazai nagyvállalatok vezetői is elkísérték a kormányfőt. A tengerentúli utat a Wizz Air egyik gépével tette meg a delegáció. A miniszterelnök és kormányának tagjai az elnöki vendégházban, az előkelő Blair House-ban kaptak szállást Washingtonban.

Az A tiktokos lány közétett videóján látható, ahogy a kormánytagok, köztük

a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, valamint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója megérkezik a Blair House-ba.

A felvétel végén látható az is, hogy Orbán Viktor Donald Trump kíséretében megérkezik és kezet fog JD Vance alelnökkel, Marco Rubio külügyminiszterrel és más kormánytagokkal, utóbbira már feltehetően a Fehér Házban került sor.

Itt lakott Orbán Viktor Washingtonban

A Blair House (Blair House, the President’s Guest House) Washington DC-ben, a Fehér Ház közvetlen közelében hivatalos állami vendégházként működik. Az Egyesült Államok kormánya az országba látogató államfők, miniszterelnökök és más magas rangú küldöttségek elszállásolására használja.

A Blair House-ba való meghívás az amerikai kormány barátságának és tiszteletének kiemelkedő jele. Gyakran emlegetik a világ legexkluzívabb szállodájaként. Beiktatását megelőzően jellemzően a jövendőbeli elnök is itt tölt el néhány napot, mielőtt áttenné székhelyét a Fehér Házba.

Donald Trump 2025. januári beiktatása óta olyan személyek voltak elszállásolva a Blair House-ban, mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszerelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök.