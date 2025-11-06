Orbán Viktor Wizz Air gépe nemsokára leszáll – kiderült, hogy egy kitérőt is tennie kell
Elindult Orbán Viktor és delegációja csütörtökön az Egyesült Államokba reggel a Ferihegyről.
Budapest és Washington távolsága 7350 kilométer, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer. A Wizz Air idén azonban már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amelyeknek 8700 kilométer a hatótávolságuk.
A repülőgépen jellemzően 206–220 személy utazhat egyszerre. A kormányfő és a miniszterekből, üzletemberekből és újságírókból álló delegáció nem egy különleges géppel, hanem egy átlagos Wizz Air repülővel utazik. A gép belsejéből az indulás előtt egy fotót is megosztottak.
A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a Wizz Air gép útvonalát élőben lehet követni. A Flight Radar 24 adatiból pedig az is kiderült, hogy a gép Washington előtt még le kell szállnia.
Orbán Viktor Wizz Air gépe 08:34-kor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtérről és 11.36 körül pedig landol az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.
Információink szerint a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó biztonsági előírások miatt kell leszállnia a gépnek Reykjavíkban.
Az utasszállító repülőgépek biztonságát szigorú nemzetközi előírások garantálják – különösen a két hajtóműves típusok esetében. Ezekre vonatkoznak az úgynevezett ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy repülőgép milyen messze repülhet a legközelebbi, biztonságos kitérő repülőtértől.
Alapértelmezés szerint egy két hajtóműves gépnek 60 percen belül el kell tudnia érni egy leszállóhelyet, ha az egyik hajtómű meghibásodik.
Azonban a technológia fejlődésével, valamint a repülőgépek és a légitársaságok szigorú biztonsági rendszereinek köszönhetően már számos típus ETOPS-120, 180, sőt 240 perces engedéllyel is repülhet. Ez azt jelenti, hogy akár négyórányi repülésre is eltávolodhatnak a legközelebbi repülőtértől, például hosszú óceáni útvonalak során.
A kiérő után a tervek szerint 13:00 körül kell továbbindulna a repülőgépnek.
Ezért megy Orbán Viktor Donald Trumphoz
Orbán Viktor reggel Ferihegyen úgy fogalmazott, hogy olyan megállapodáson dolgoznak, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.
A miniszterelnök szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja
- az energetikai kapcsolatokat,
- a befektetéseket,
- a védelmi együttműködést
- és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.
Az Orbán Viktor által feltöltött képek tanúsága szerint a miniszterelnököt elkíséri többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs.
Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban. Egy friss kép szerint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is a gépen van.