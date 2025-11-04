Orbán Viktor ízekre szedte Zelenszkijt, de tett egy ajánlatot neki: ezt kaphatja Ukrajna Magyarországtól az uniós tagság helyett – "Nézzük hát a tényeket"

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az ukrán elnök egy brüsszeli konferencián „változatos vádakkal” illette Magyarországot. A kormányfő szerint a valóság teljesen más képet mutat: Magyarország a háború kezdete óta humanitárius és energetikai téren is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának.

Orbán Viktor határozott üzenetet küldött Volodimir Zelenszkijnek, miután az ukrán elnök egy brüsszeli fórumon újra Magyarországot bírálta / Fotó: AFP

Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol szóba került Magyarország vétója is. Az ukrán elnök szerint Budapestnek kellene „valamit felajánlania” Ukrajnának, hiszen szerinte Kijev „az egész kontinenst védi Oroszországtól”.

Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól

– mondta Zelenszkij, hozzátéve: „A háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást.”

Az ukrán elnök szerint Magyarország akadályozza az ukrán csatlakozást, és ezzel „konkrét támogatást nyújt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek”. „Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása Putyinnak nyújtott konkrét támogatás” – jelentette ki.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy a magyar népet barátjának tartja, és nem akarja, hogy Budapest Oroszország oldalára álljon. „Csupán azt várjuk el, hogy Magyarország ne akadályozza az ország európai törekvéseit, és ne gyengítse az Európa egységét célzó fellépést” – mondta.

Orbán Viktor ízekre szedte Zelenszkijt

A miniszterelnök a Facebookon reagált a brüsszeli kijelentésekre, és kemény hangon utasította vissza az ukrán elnök szavait.

Orbán Viktor szerint „Zelenszkij elnök cinizmusa határtalan”, hiszen Magyarország az elmúlt években humanitárius, oktatási és energetikai téren is komoly támogatást nyújtott Ukrajnának:

több mint tizennégymillió határátlépés történt Ukrajna felől;

a magyar kormány három ukrán iskolát működtet;

sebesült katonákat és gyerekeket ápolnak hazánkban;

és több mint tízezer ukrán gyereket táboroztatnak Magyarországon.

Tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellátója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot. Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit

– jelentette ki Orbán Viktor.