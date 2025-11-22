Orosz dróncsapás érte az EU külső határátkelőjét – többen megsérültek, fel kellett felfüggeszteni az átkelő működését

Az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre szombatra virradóan Odessza megye déli része ellen, csapás érte a romániai határnál lévő orlivkai határátkelőt is – közölte az odesszai vámőrség.

Odesszai vámőrség: Oroszország dróncsapást mért a román határnál lévő orlivkai határátkelőre / Fotó: AFP

A megyei ügyészség közölte, hogy egy vendéglátóhely is megsemmisült.

A támadásban két civil – egy 62 és egy 56 éves férfi – sérült meg, akiket kórházba szállítottak.

A vámőrség közleménye szerint az orosz drónok lövedékei megrongálták a kompátkelő infrastruktúráját, a nemzetközi határátkelő emiatt ideiglenesen felfüggesztette működését.

Oleh Kiper, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a légvédelem aktív működése ellenére több polgári létesítményben is károk keletkeztek: közigazgatási épületek homlokzatai, tetőszerkezetei és ablakozása, egy autóparkolóban pedig 11 tehergépkocsi rongálódott meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 104 drónnal és egy Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 89 drónt semmisített meg. Rögzítették viszont a ballisztikus rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 250 összecsapás volt a fronton, a Donyeck megyei Pokrovszk irányában 66 támadást állítottak meg az ukrán csapatok.

Az ukrán hadsereg szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége a háború eddig eltelt időszakában hozzávetőleg meghaladta az 1 millió 164 ezret. Az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, kilenc tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 222 drónt.

Nyáron a Világgazdaság is megírta, hogy nem sokkal azután, hogy megnyílt az Ukrajnát ellátó legújabb gázfolyosó, azt máris orosz dróntámadás érte. A támadás célpontja akkor az Orlivka kompresszorállomás volt.