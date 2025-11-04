Ahány forrás, annyi verzió kering az orosz–ukrán háború legújabb fordulatairól. Moszkva szerint bekerítettek Pokrovszknál (2016-ig az orosz nevét, Krasznoarmejszket használták) több ezer ukrán katonát, akik lassan kezdik megadni magukat.

Ukrán tüzérségi állás a Donbaszban – az orosz–ukrán háború fordulatát hozhatja el, ha Moszkva nagy erőkkel támadná Kijevet / Fotó: Anadolu via AFP

Az oroszok fotókkal is próbálják igazukat bizonyítani. Az ukránok az ellenkezőjét állítják. Oleg Ivannyikov nyugállományú alezredes, a történelemtudományok kandidátusa az Argumenti i Fakti című orosz lapnak adott interjújában azt mondta, hogy

a foglyul ejtett ukrán katonák egy része – akiket itt a Donbaszban soroztak be évekkel ezelőtt – ha teljesíti a biztonsági vizsgálatok követelményeit, beléphet az orosz hadseregbe, és harcolhat az ukránok ellen.

Ezzel szemben az ukránok azt állítják, hogy a pokrovszki bekerítés ténye nem igaz – írja a Dzerkalo Tizsden című ukrán lap. Tegyük hozzá, még ha igaz is a hatezer ukrán katona csapdába ejtése, érdemben sokat nem változtat az erőviszonyokon. Továbbra is Oroszország van katonai fölényben. Mindkét oldalon a teljes frontvonalon oldalanként csaknem egymillió katona feszül egymásnak. Az ukránok szerint az oroszok alig használnak nehezebb harci technikát (harckocsikat), mert félnek az ukrán drónoktól.

A harcok mérete sem összevethető például a térségben lezajlott második világháborús ütközetekével. A második világháború egyik legnagyobb szovjet–német összecsapásában, az innen alig négyszáz kilométerre lévő kurszki csata színhelyén 1943 július–augusztusában a fő összecsapásban mintegy

6 ezer harckocsi (2700 német, 3300 szovjet),

kétmillió katona és

4 ezer repülőgép vett részt.

A mostani konfliktusokban három-négy tankból és/vagy páncélozott harcjárműből álló mini egységek, pár motorkerékpáros rohamosztagossal felerősítve, ütköznek meg a Don-medence harcterein.

Még az állítólagos tények, műholdadatok alapján rajzolt, összeállított ISW (amerikai) ukrán harctéri térkép is csalóka, félremagyarázható, noha 13 ISW-munkatárs állította össze. (Institute for the Study of War, Háborús Tanulmányok Intézete, egy amerikai, washingtoni székhelyű, nonprofit és pártfüggetlen kutatóintézet.) Ugyanolyan kék színárnyalattal ábrázolják az ukránok által ellenőrzött területeket, mint a friss ukrán támadások állítólagos eredményét. Az ellentmondásos ISW-térkép szerint Ukrajna összefüggő, hetven-száz kilométeres fronton ellentámadásban van az oroszokkal szemben – ami nyilvánvalóan nem igaz.