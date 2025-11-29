Az orosz-ukrán háború egyik legmarkánsabb következménye: Európa és az Egyesült Államok érdekellentéteinek kiéleződése. Ennek tulajdonítható be az EU, Németország, Nyugat-Európa erőteljes militarizálódása, az európai hadiiparba való beruházások ugrásszerű emelkedése, az amerikai-oroszországi taktikai összekapaszkodás. Ugyanakkor folytatódik Oroszország eltávolodása Európától – és „taktikai szövetsége” az USA-val.

Boris Pistorius német védelmi miniszter bemutatja a Leopard 2A8 harckocsit - az orosz-ukrán háború elhúzódásával Németország egyre nagyobb tempóban fegyverkezik / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez utóbbi nagyon jól lemérhető a mesterséges intelligenciával készített „röhögős” videoklipeken, ahol a póruljáró hármas szinte mindig a Macron-Zelenszkíj- Ursula von der Leyen trió, a kárörvendően nevető, összekapaszkodó Trumppal, Putyinnal szemben. A háttérben vélhetően az amerikai nagy hadiipari vállalatok és az európai versenytársak piacokért folyó harca lehet. Aggasztó vonása a folyamatnak a korábban évtizedekig – érthető politikai-történelmi okokból – visszaszorított német hadiipar újjáélesztése.

Megtorpantak az orosz-ukrán háborúról szóló béketárgyalások

Eközben az ukrajnai megállapodáshoz vezető béketárgyalások nyitott, a közvélemény számára követhető szinten szinte leálltak. Most Steve Witkoff, Donald Trump közel-keleti és ukrajnai megbízottja került az európai – a háborúpárti, zömében balliberális erők célkeresztjébe. De a kulisszák mögött viszont szinte mindenki tárgyal mindenkivel, Törökország, Izrael, India, Magyarország ajánlja közvetítő szolgáltatásait. Oroszország viszont lassan, szívósan őrli fel az ukrán katonai ellenállást.

Németország nagy erőkkel fegyverkezik, és ez általában nem jelent jót

Európa fegyverkezik,

Németország nagyon veszélyes – és a huszadik század történelméből már jól ismert - utat választ: az acélipar, a fegyveripar fejlesztését.

A Tigris harckocsi-családot felváltotta a Rheinmetall majd a KDNS (korábban a Krauss Maffei Wegmann, amelyhez csatlakozott a francia Nexter) által gyártott,

a világ legjobb tankjának kikiáltott 70 tonnás, részben az ukrajnai háború tapasztalatait is figyelembe vevő Leopard-család,

amelynek legújabb, 2A8-as modellje vezeti a világranglistát. Ami különösen figyelemre méltó:

a szocdemek kihasználják a katonai és a pénzügyi tárca birtoklását a kormányban és ők a német újrafegyverkezés talán legaktívabb szószólói.

Vera Gohla, az SPD-hez közel álló berlini Friedrich Ebert Stiftung (IPG-Journal) szerzője „Páncélosok autók helyett” című cikkében a védelempolitika, ezen belül is a fegyverkezés, mint értékteremtő tényező szerepét méltatja Németországban, ahogy írja „a mérnökök országában”. Abban a Németországban, amelyben emelkednek a megélhetési költségek, viszont a gazdaság stagnál és az újságok tele vannak a vállalati elbocsátások híreivel.