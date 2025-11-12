Deviza
orosz-ukrán háború Zapad 2025 hadgyakorlat, határ Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna, atomfegyver
orosz-ukrán háború
ukrajna
vlagyimir putyin
Moszkva

Afrikai katonákat vet be Putyin: súlyos milliókat fizetnek a zsoldosoknak – azt mondják nekik, festeni mennek

Több mint kétszáz kenyai állampolgár harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában – közölte szerdán a nairobi külügyminisztérium, hozzátéve, hogy a kelet-afrikai országban továbbra is működnek toborzóirodák külföldi konfliktusokba való közvetítésre.
Németh Tamás
2025.11.12., 21:02

„Értesülések szerint Oroszországban a toborzás kiterjedt az afrikai állampolgárokra is, közéjük értve a kenyaiakat" – ismertette a tárca. „ Feltehetőleg több mint kétszáz kenyai csatlakozott az orosz hadsereghez (...) a toborzóhálózatok továbbra is aktívak Kenyában és Oroszországban is" – áll a közleményben.

Kenyai külügyminisztérium: több mint kétszáz kenyai harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában
Kenyai külügyminisztérium: több mint kétszáz kenyai harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában Fotó: Jose Colon / AFP

 

Kenya moszkvai nagykövetsége beszámolt arról, hogy Moszkva fejenként 18 ezer dollárt (6 millió forint) ígért a kenyaiaknak a vízum-, az utazási és a szállásköltségek fedezésére. A külképviselet értesülése szerint a már Ukrajnában harcoló kenyaiak közül több megsebesült.

A nairobi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a hatóságok szeptemberben egy nairobi razzia során megmentettek az ukrajnai háborútól 21 olyan kenyai állampolgárt, akit már éppen felkészítettek bevetésre. Egy embert az ügyben letartóztattak, és büntetőeljárás indult ellene. 

A minisztérium szerint a szóban forgó embereket félrevezették: azt mondták nekik, hogy nem harci feladatokra, hanem például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére és festési munkákra toborozták őket. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten azt mondta, hogy az orosz csapatok oldalán több mint 1400 katona harcol három tucatnyi afrikai országból. Szerinte egyeseket megtévesztéssel vehettek rá erre.

Totális lebukás: tízezrével küldi a zsoldosokat Putyinnak egy ország, Ukrajna elkezdte megölni őket

Oroszország a frontvonalakat egyre inkább külföldi katonákkal tölti fel, és a legújabb jelentések szerint a kubai zsoldosok hamarosan a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak. A háttérben azonban nem csupán anyagi kényszer és az emberhiány áll, mivel Moszkva ezzel saját befolyását is képes fenntartani. 

Oroszország Ukrajnában az elmúlt három évben súlyos veszteségeket szenvedett, a hazai toborzás pedig egyre kevésbé tudja pótolni az állományt. A Kreml így egyre inkább külföldi katonákat hív be a frontokra – Afrikából, Közép-Ázsiából, Latin-Amerikából. A háború, amely 2022-ben regionális konfliktusnak indult, mára egy multinacionális kísérleti tereppé vált.

Az ukrán hírszerzés szerint akár 25 ezer kubai katona is harcolhat hamarosan Oroszország oldalán, így a kubaiak a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak, megelőzve az észak-koreaiakat.

„Putyin rezsimjének előnyös a kubai zsoldosok bevonása” – mondta Andriy Yusov ukrán hírszerzési szakértő a szeptember 19-i amerikai kongresszusi meghallgatáson.

Ha egy külföldi meghal, nincs társadalmi kárpótlás, nincs háborút ellenző rokon, és kevesebb orosz élet vész kárba.

A kubai katonák nagy részét a pénzügyi ígéret vonzza: havonta körülbelül kétezer dollárt kapnak, szemben a hazai 20 dolláros otthoni átlagbérekkel.

„A gazdasági különbségeknek köszönhetően a magas pénzjutalom már önmagában óriási motiváció” – mondta Cristina Lopez-Gottardi, a Virginiai Egyetem kutatója a Reutersnek. Másokat megtévesztéssel csábítottak Oroszországba, állítólagos építőipari munkát ígérve, majd a frontvonalba küldve őket.

Havana hivatalosan tagadja a részvételt, de elemzők szerint a toborzás nagyságrendje csak a kubai hatóságok hallgatólagos jóváhagyásával lehetséges. A cél azonban nem csupán gazdasági: Kuba jelenléte politikai üzenet is. „A kubai és az észak-koreai küldetések politikai gesztusok, nem a hiány jelei” – mondta Oleksandra Ustinova ukrán parlamenti képviselő. „A Kreml megbízható partnereket mutat fel a világ felé.”

Németország

ukrajna

