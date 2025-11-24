Ukrajna sorsa továbbra is bizonytalan. Az orosz–ukrán háború kimenetelére döntő hatást gyakorló Oroszország, Vlagyimir Putyin elnök végre véleményt mondott Trump amerikai elnök 28 pontos Ukrajna-béketervéről. Ha valakinek módjában állt elolvasni, vagy meghallgatni az eredeti Putyin-szöveget, megállapíthatta, hogy az köszönő viszonyban sincs a nyugati sajtóban megjelent és értelmezett változatokkal.

Putyin egyértelműen fogalmazott az orosz–ukrán háború lezárásáról / Fotó: AFP

Megy a többlépcsős ködösítés ezerrel.

Az első lépcsőben a hadvezetés – mindkét oldalon – manipulálja a katonai helyzetjelentéseket.

A második lépcsőben – az illetékes sajtószervek tesznek bele a sztorikba egy-két csavart.

A harmadik lépcsőt a nagy nyugati hírügynökségek, katonai elemzőcégek jelentik, amelyeknek ugyancsak vannak saját érdekeik – és anyanyelvi ukrán és/vagy orosz fordítóik.

A negyedik lépcsőfok pedig a nagy tömegtájékoztatási eszközök újságírói társadalma, amelynek általában angol források (többszörös ködösítő lehetőséggel) állnak rendelkezésére.

Eközben a hadi helyzet Ukrajna szemszögéből tovább romlik. Oroszország újabb két ukrán települést ostromol – jelenti a Dzerkalo Tizsen az amerikai katonai elemzőcégre, az ISW-re hivatkozva. Azaz Oroszország mint a háborúban nyerésre álló fél határozhatja meg a békefeltételeket.

Ám Ukrajna, a korrupciós csapat most visszavág.

Felsőbb utasításra készülnek a vádpontok a Zelenszkij elnök által kényszerből visszaállított korrupcióellenes szervezet, az SAP vezetője, Alekszandr Klimenko ellen.

Jermak a csúcson, Zelenszkij inkább Mindicset áldozza be

A Moszkva által gyakran idézett ukrán Strana.today portál szerint Zelenszkij meg akarja menteni Jermakot, de feláldozza a korrupciós botrány egyik főszereplőjét, az időközben külföldre szökött oligarchát, Mindicset.

Mint a zn.ua jelenti, az elnöki hivatalvezető,

Andrij Jermak utasította a katonai és a polgári titkosszolgálatokat, hogy „nézzenek a körmére” Klimenkónak.

Jermak viszont hatalma újabb csúcspontjára ért, azzal, hogy az amerikai külügyminiszter partnereként szerepelt az ukrán békekonferencián.