Eldőlt, ez lesz az Ország Karácsonyfája – már el is indult a méretes ezüstfenyő a Parlament elé

Ibrányból érkezik a fővárosi Kossuth térre a tavalyinál három méterrel magasabb ezüstfenyő. Az idei Ország Karácsonyfáját már kivágták és el is szállították.
2025.11.23., 11:46
Fotó: szon.hu

Idén is kiválasztották, kivágták és már útnak is indították az Ország Karácsonyfáját, amelyet a hagyományoknak megfelelően a fővárosi Kossuth téren, a Parlament előtt állítanak majd fel.

Ország Karácsonyfája
Kivágják az Ország Karácsonyfáját / Fotó: Szon

A 2025-ös Ország Karácsonyfája Ibrány legmagasabb ezüstfenyője, egy 23 méter magas fa lett, amelyet már elő is készítettek az ünnepre a Szon helyszíni tudósítása szerint.

A lap egy képgalériát és több videót is közzétett a kiválasztott fenyő kivágásáról és elszállításáról.

 

Tavaly egy 20 méter magas, 45 éves dubcsányi ezüstfenyőt állítottak fel a Kossuth téren.

Az Ország Karácsonyfáját minden évben az Országgyűlés Hivatala választja ki a beérkező felajánlások közül. A kiválasztáskor a megfelelő nagyság és arányos forma, a kellően dús lombozat mellett a szakembereknek olyan technikai szempontokat is figyelembe kellett venniük, mint a megközelíthetőség, az elektromos vezetékek közelsége, az emelődaru és a szállító jármű helyigénye, valamint az utaztatás viszontagságainak – kivágás, emelés, rögzítés – elviselése.

