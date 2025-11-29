Deviza
XIV. Leó pápa
Kék mecset
Hagia Szophia
Vatikán
Törökország

Pápa nyilvánosan ilyet még nem csinált - Isztambulban mégis megtette

Leó pápa négynapos törökországi látogatásra indult. A pápa egyik első külföldi körútját egy muzulmán országban különösen nagy figyelem kíséri.
D. GY.
2025.11.29., 12:29

XVI. Leó pápa szombaton ellátogatott Isztambul híres Kék mecsetébe, ahol tisztelete jeléül levette a cipőjét, de nem imádkozott. Ez volt az első alkalom, hogy a katolikus egyház vezetőjeként muzulmán imahelyre látogatott négynapos törökországi útja során.

Leó pápa Törökország Kék mecset
Leó pápa az isztambuli Kék mecsetben / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az első amerikai pápa enyhén meghajolt, mielőtt belépett a mecsetbe, majd az imám és Isztambul muftija vezette körbe a hatalmas komplexumban, amely akár 10 ezer hívőt is befogadhat. A Reuters beszámolója szerint

Leó, fehér zokniban sétálva, mosolygott a mintegy 20 perces látogatás alatt, és tréfálkozott egyik kísérőjével, a mecset fő müezzinjével. 

Amikor a csoport kifelé indult, a pápa észrevette, hogy egy olyan ajtón vezetik ki, amely általában bejáratként szolgál, és amely felett ez áll: „Nem kijárat”. „Azt írja, hogy nem kijárat” – jegyezte meg Leó mosolyogva. A müezzin, Askın Musa Tunca így felelt: „Nem kell kimennie, maradhat is.”

Különösen nagy figyelem kíséri Leó törökországi látogatását

A pápa vasárnapig tartózkodik Törökországban első külföldi útján, amelynek során Libanonba is ellátogat. Leó, aki májusi pápává választása előtt viszonylag ismeretlen volt a világpolitika színpadán, utazását most fokozott figyelem kíséri. 

Tunca a mecsetlátogatást követően újságíróknak elmondta, hogy megkérdezte Leótól, szeretne-e egy pillanatra imádkozni, de a pápa azt válaszolta, hogy inkább csak megtekinti a mecsetet. A Vatikán közleményben tudatta, hogy 

Leó az elmélkedés és a meghallgatás lelkületével, a hely és azok hitének mély tiszteletével

 járta be a mecsetet.

A Kék mecset hivatalos nevét I. Ahmed szultánról kapta, aki 1603 és 1617 között vezette az Oszmán Birodalmat, és akinek uralkodása alatt épült fel. A belső teret több ezer kék kerámialap díszíti, innen ered népszerű neve.

A pápa nem látogatta meg a Hagia Szófiát 

A 17. századi épület a Hagia Szófiával szemben áll, amely egykori bizánci székesegyház, és amelyet Leó – a korábbi pápai utak hagyományától eltérően – most nem keresett fel. A Hagia Szófia, a kereszténység egyik legfontosabb temploma mintegy ezer éven át, az Oszmán Birodalom felemelkedése után 500 évig mecsetként működött. Több mint 70 éve Törökország szekuláris vezetése múzeummá alakította, majd 2020-ban Erdogan elnök ismét mecsetté nyilvánította. 

Az elhunyt Ferenc pápa, aki 2014-ben járt az épületben, 2020-ban azt mondta, „nagyon fájlalja”, hogy újra mecsetté tették. 

