Kitűzték az ukrán zászlót Pokrovszkban: jelentést tett a rohamezred, Zelenszkijt szétveti a büszkeség

Egy ukrán egység bejutott a pokrovszki városi tanács épületébe, és ismét kitűzték az ukrán zászlót. Pokrovszk ostroma a kelet-ukrajnai háború egyik legvéresebb és stratégiailag legfontosabb csatájává vált.
VG
2025.11.06, 07:59
Frissítve: 2025.11.06, 08:23

Az ukrán 425. rohamezred arról számolt be, hogy egységei bejutottak a pokrovszki városi tanács épületébe, és ismét kitűzték az ukrán zászlót﻿. Állításuk szerint az akcióban egy katona megsebesült, de sikeresen végrehajtották a műveletet. A zászlóalj arról is beszámolt, hogy a városban még vannak orosz csapatok, melyekkel szemben további műveletek zajlanak.

Súlyos harcok folynak Pokrovszkban / Fotó: AFP

Pokrovszk ostroma a kelet-ukrajnai háború egyik legvéresebb és stratégiailag legfontosabb csatájává vált, ahol az oroszok erőteljes katonai fölénnyel próbálják elfoglalni a romhalmazzá vált várost. A váltakozó harcokról egymásnak ellentmondóan számolnak be a felek.

A település elvesztése Ukrajnának stratégiai katasztrófa lenne, mert Pokrovszk Donyeck megye logisztikai központja, és felgyorsítaná az orosz előrenyomulást a Dnyeper folyóig, így veszélyeztetné Kramatorszk és Szlovjanszk védelmét.

A harcok nagyon intenzívek és kaotikusak: orosz források szerint az ukrán elit különleges erők helikopteres leszállási kísérlete kudarcot vallott, és a helikopteres hadműveletben részt vevő tizenegy ukrán katona meghalt. Az ukrán források viszont azt állítják, hogy ezek az egységek sikeresen leszálltak, és harcolnak a város bizonyos részein. 

Az orosz előrenyomulás miatt jóval több egységet is bekeríthetnek. Az ukrán főparancsnok szerint folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására Pokrovszkból, azonban a város körüli helyzet továbbra is nagyon képlékeny és változó.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott az Ukrajna Biztonsági Szolgálat különleges egységeinek a donyecki Pokrovszk és környékén elért sikerekért az orosz csapatok elleni harcban.

Burevesztnyik – mit lehet tudni az új orosz atommeghajtású szuperfegyverről?

Trump elnök azonnali hatállyal elrendelte az amerikai katonai célú nukleáris kísérletek újraindítását. Az egész világot megdöbbentette a Burevesztnyik, az új orosz atommeghajtású interkontinentális rakéta sikeres tesztje.

