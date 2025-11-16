Kié az alma, ha a fáról a szomszéd telkére esett? – Új polgári törvénykönyvet készít Fico, vége a szocializmusnak

Nagy fába vágták a fejszéjüket Pozsonyban. Az ügy, az új polgári törvénykönyv megalkotásának bonyolultságát jól illusztrálja, hogy 60 év után nyúlnának hozzá a vonatkozó jogszabályokhoz. Az igazságügyi minisztériumban készülő jogszabálygyűjtemény a legalapvetőbb kérdésekben határozza meg a társadalmi együttélés szabályait a szerződéskötéstől a házasság felbontásán át a lakás bérbeadásáig. Azt is szabályozza, hogy kié az alma, ha az én fámról a szomszéd telkére esett.

Pozsony: küszöbön áll az új polgári törvénykönyv elfogadása / Fotó: AFP

Az új polgári törvénykönyv véleményezési eljárása december elsején ér véget. Szlovákiában még mindig az 1964-ben elfogadott, igaz, azóta már több tucatszor módosított polgári törvénykönyv van érvényben.

Azért is fontos ez a törvénykönyv, mert

ez határozza meg a társadalmi együttélés alapvető szabályait a vállalkozásoktól a szerződéskötésen, a vagyonjogi kérdéseken, a házasságkötésen, az öröklésen, a gyereknevelésen át egészen a lakás bérbeadásáig.

Ennek megfelelő a terjedelme is: 524 oldal, 2136 paragrafus. És valóban azt is meghatározza, hogy kié az alma, ha a fáról a szomszéd telkére esett (a szomszédé).

Hatvanéves jogszabály

Jogászok szerint már nagyon kellett az új törvénykönyv, amelynek kidolgozása már több mint egy évtizede elindult. A jelenleg érvényes polgári törvénykönyv ugyan 1992-ben átesett egy nagy „ráncfelvarráson”, amikor hozzáigazították az új társadalmi rendszerhez, de ez nem oldott meg minden problémát.

Ugyan ezt a törvénykönyvet is sokszor módosították már 1989 óta, de még mindig maradt benne sok, elöregedett, a szocializmusra hajazó jogintézmény, ezért indokolt egy új kódex elfogadása

– magyarázta az Új Szónak Mészáros Lajos ügyvéd. Ezt mondja a törvény indoklása is: „A cél az volt, hogy megszüntessük a szocialista szemléletmód maradványait a magánjogban.”

A most kidolgozott törvénykönyv azért is lett olyan hosszú, mert a korábbi polgári törvénykönyv mellett beleépítették a kereskedelmi törvénykönyvet, a családjogi törvényt és a szerzői jogi törvényt is. Mészáros szerint a tervezet még várhatóan módosulni fog, hiszen jelenleg folyik a nyilvános véleményezése. „Biztosan érkeznek majd hozzá javaslatok, a jegyzők, az ügyvédek és egyéb szakmai társulások biztosan hozzá fognak szólni” – véli az ügyvéd.