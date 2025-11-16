Deviza
Pozsony
házasság
törvénykönyv

Kié az alma, ha a fáról a szomszéd telkére esett? – Új polgári törvénykönyvet készít Fico, vége a szocializmusnak

Sok, az alapvető élethez kapcsolódó kérdést válaszolnának meg az új törvénykönyvben. Most végképp szakítanak a szocialista hagyományokkal.
Andor Attila
2025.11.16, 11:39
Frissítve: 2025.11.16, 12:14

Nagy fába vágták a fejszéjüket Pozsonyban. Az ügy, az új polgári törvénykönyv megalkotásának bonyolultságát jól illusztrálja, hogy 60 év után nyúlnának hozzá a vonatkozó jogszabályokhoz. Az igazságügyi minisztériumban készülő jogszabálygyűjtemény a legalapvetőbb kérdésekben határozza meg a társadalmi együttélés szabályait a szerződéskötéstől a házasság felbontásán át a lakás bérbeadásáig. Azt is szabályozza, hogy kié az alma, ha az én fámról a szomszéd telkére esett.

Pozsony: küszöbön áll az új polgári törvénykönyv elfogadása / Fotó: AFP

Az új polgári törvénykönyv véleményezési eljárása december elsején ér véget. Szlovákiában még mindig az 1964-ben elfogadott, igaz, azóta már több tucatszor módosított polgári törvénykönyv van érvényben.

Azért is fontos ez a törvénykönyv, mert 

ez határozza meg a társadalmi együttélés alapvető szabályait a vállalkozásoktól a szerződéskötésen, a vagyonjogi kérdéseken, a házasságkötésen, az öröklésen, a gyereknevelésen át egészen a lakás bérbeadásáig. 

Ennek megfelelő a terjedelme is: 524 oldal, 2136 paragrafus. És valóban azt is meghatározza, hogy kié az alma, ha a fáról a szomszéd telkére esett (a szomszédé).

Hatvanéves jogszabály 

Jogászok szerint már nagyon kellett az új törvénykönyv, amelynek kidolgozása már több mint egy évtizede elindult. A jelenleg érvényes polgári törvénykönyv ugyan 1992-ben átesett egy nagy „ráncfelvarráson”, amikor hozzáigazították az új társadalmi rendszerhez, de ez nem oldott meg minden problémát. 

Ugyan ezt a törvénykönyvet is sokszor módosították már 1989 óta, de még mindig maradt benne sok, elöregedett, a szocializmusra hajazó jogintézmény, ezért indokolt egy új kódex elfogadása

– magyarázta az Új Szónak Mészáros Lajos ügyvéd. Ezt mondja a törvény indoklása is: „A cél az volt, hogy megszüntessük a szocialista szemléletmód maradványait a magánjogban.”  

A most kidolgozott törvénykönyv azért is lett olyan hosszú, mert a korábbi polgári törvénykönyv mellett beleépítették a kereskedelmi törvénykönyvet, a családjogi törvényt és a szerzői jogi törvényt is. Mészáros szerint a tervezet még várhatóan módosulni fog, hiszen jelenleg folyik a nyilvános véleményezése. „Biztosan érkeznek majd hozzá javaslatok, a jegyzők, az ügyvédek és egyéb szakmai társulások biztosan hozzá fognak szólni” – véli az ügyvéd.

Ez annak ellenére így lesz, hogy

a törvény kidolgozásába is sokan bekapcsolódtak.

A törvény megszövegezését a 2023-ban felállított munkacsoport fejezte be, amelyet Marek Stevcek, a Comenius Egyetem rektora vezetett, aki maga is jogász, és a polgárjog a szakterülete. A rekodifikációs bizottság tagjait tudatosan úgy választották ki, hogy sokszínű csoport jöjjön létre, amelyben bírák, ügyvédek, közjegyzők, akadémikusok, valamint a jogtörténet és az európai jog szakértői is dolgoztak.

Könnyebb lesz elválni 

A törvénykönyvnek nemcsak a terjedelme nőtt meg, a tartalma is sokat változott. „Gyökeresen megváltozik például a hagyatéki eljárás, és az is fontos módosítás, hogy a házastársak könnyebben tudnak majd elválni” – magyarázta Mészáros. A jelenleg érvényes jogszabály szerint ugyanis  a bíró akkor is vizsgálja a házasság szétesésének okát, ha a felek megegyeztek a válásban és a kiskorú gyerekeik nevelésében, elhelyezésében is.

 Az új törvénykönyv szerint 

a bíróság már nem fogja vizsgálni a kapcsolat felbomlásának okát, ha a házastársak már legalább fél éve nem élnek együtt,

vagy mindketten beleegyeztek a válásba, és a gyerekek elhelyezéséről is megegyeztek.  

A javaslat szerint emelkedik majd a minimális gyerektartási összeg is, ami jelenleg mintegy 40 euró havonta. Az új minimum sem lesz túlságosan magas, a létminimum 50 százalékára emelkedik, ami jelenleg 65 euró.

A házastársak vagyonának kezelésére is több lehetőség lesz. Már a házasságkötés előtt megegyezhetnek abban, hogy hogyan kezelik majd a közös vagyont, és akár úgy is dönthetnek, hogy a házasság alatt nem keletkezik semmilyen közös vagyonuk. Azt is kiköthetik például, hogy az egyik kölcsönt a férj, a másikat a feleség veszi fel egyedül. Így mindkét házastárs saját vagyonát gazdagítja az, amit a házasság idején megszerzett, beleértve ebbe a kölcsönt is.

A törvény az előterjesztő javaslata alapján csak 2027 júliusában lép majd életbe. 

