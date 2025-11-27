Deviza
Putyin váratlanul megszólalt az amerikai béketervről: akár a háború végét is elhozhatja a javaslat

Vlagyimir Putyin szerint az amerikai béketerv egy lehetséges alapot kínálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésére, de végleges változat még nem született, Oroszország azt még nem kapta meg. Putyin jelezte: Oroszország nyitott arra is, hogy Európa biztonságával kapcsolatos aggodalmakról tárgyaljon a nyugati partnerekkel.
VG
2025.11.27, 16:36

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön pozitívan nyilatkozott Donald Trump amerikai elnök ukrajnai háborút lezárni hivatott javaslatairól. Az orosz államfő szerint a terv „alapja lehet jövőbeli megállapodásoknak”, ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre semmilyen végleges változat nem született.

Putyin váratlanul megszólalt az amerikai béketervről: Akár a háború végét is elhozhatja a javaslat
Fotó: AFP

„Az Egyesült Államok bizonyos mértékben figyelembe vette az orosz álláspontot, de most le kell ülni és a konkrét kérdésekről kell beszélni” – fogalmazott Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Kirgizisztánban. Az orosz elnök hozzátette: kész bármikor tárgyalóasztalhoz ülni az amerikai féllel.

A Kreml szerdán megerősítette, hogy a jövő héten Moszkvába érkezik Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja, aki várhatóan személyesen is találkozik Putyinnal. Az amerikai elnök kedden hatalmas előrelépésről beszélt saját béketervével kapcsolatban. Putyin jelezte: Oroszország nyitott arra is, hogy Európa biztonságával kapcsolatos aggodalmakról tárgyaljon a nyugati partnerekkel.

Oroszország még nem kapta meg a béketerv új változatát

Donald Trump a megválasztása óta többször hangoztatta, hogy szeretne véget veti az ukrajnai háborúnak. A tárgyalások az elmúlt hetekben lendületet vettek, de kulcskérdések (terület, NATO, garanciák) még nyitottak. Az eredeti 28 pontos terv november 20. körül szivárgott ki.

A kulcselemek között szerepelt Ukrajna területi engedményei (pl. Krím, Luhanszk, Donyeck orosz elismerése, frontvonalak befagyasztása), az ukrán hadsereg számának csökkentése, valamint az ukrán NATO-tagság kizárása. November 23-án Genfben zárt tárgyalásokat folytattak amerikai, ukrán és európai képviselők részvételével.

A tervet átdolgozták ukrán érdekek figyelembevételével, így 19-re rövidült. Azonban friss hírek szerint a tervet tovább finomították 22 pontra, ahol Trump szerint sok pont már megoldódott. Oroszország még nem kapta meg hivatalosan ezt a verziót. Fontos megemlíteni, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott jövő héten Moszkvába utazik, míg az USA hadseregért felelős államtitkára, Daniel Driscoll Kijevben fog egyeztetni.

Orosz-ukrán háború: az idő Moszkvának dolgozik, az ukránok egyre inkább belefáradnak a háborúba, egyre több fiatal dezertál

A futószalagon érkező béketervekben még az európai és ukrán vezetők sem tudnak megegyezni, nemhogy Brüsszel és Washington. Egységes nyugati álláspont híján az orosz–ukrán háború elhúzódása Moszkva érdekeit szolgálja. Az ukránok belefáradtak a háborúba, a német statisztikák szerint egyre több ukrán fiatal menekül el a harcok elől.

