Erről eddig nem volt szó: Ukrajna megkapja a NATO egyik legerősebb vadászbombázóját – megkezdődött az ukrán hadsereg újjáépítése

Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ukrajna tíz éven belül körülbelül száz Rafale vadászgépet szerez be Franciaországtól a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt. A szándéknyilatkozat részeként Ukrajna más francia fejlesztésű fegyvereket is kaphat, köztük a fejlesztés alatt álló új generációs SAMP-T légvédelmi rendszert, radarrendszereket és drónokat.

Az ukrán és a francia elnök hétfőn Párizsban történelmi szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint Ukrajna száz Rafale típusú francia vadászrepülőgépet vásárol / Fotó: AFP

Macron hangsúlyozta, hogy a megállapodás az eddigi nyugati fegyverátadásoktól eltérő, hosszú távú stratégiai időszakot jelöl, amely a háború utáni ukrán hadsereg újjáépítését szolgálja.

Minden készen áll a békéhez. Csak Oroszország nem hajlandó rá

– jelentette ki a francia elnök.

Zelenszkij kiemelte a történelmi megállapodás jelentőségét, és nagyra értékelte Franciaország támogatását. A Rafale-ok beszerzése mellett a megállapodás drónokra és irányított bombákra is kiterjed, amelyek gyártása az év végéig és a következő három évben történik, a pilóták képzése és a gyártás miatt azonban a Rafale-ok ütemezése hosszabb távú lesz.

A finanszírozás részleteit még nem tisztázták, Franciaország azonban jelezte, hogy saját költségvetési forrásai mellett európai mechanizmusokat is igénybe kíván venni, és felvetette az EU közös adósságának lehetőségét Ukrajna hosszú távú támogatására.

A Rafale-beszerzés csak a kezdet

Ez a szándéknyilatkozat újabb lépés az ukrán hadsereg korszerűsítésében, amely korábban Mirage repülőgépekkel és a hagyományos SAMP-T légvédelmi rendszerrel kezdődött. Zelenszkij már korábban szándéknyilatkozatot írt alá 100-150 svéd Gripen vadász megvásárlásáról is, így az ország jelentős lépéseket tesz a légierő és a légvédelem modernizálására a tél közeledtével.

A látogatás során Macron bemutatta az ukrán elnöknek a francia hadsereg eszközeit a villacoublay-i katonai bázison, majd közös munkaebéden beszéltek a további együttműködésről. Az ukrán vezető kilencedik franciaországi látogatása alatt a két államfő rész vett egy drónfórumon is, kiemelve a drónok kulcsfontosságát az ukrán hadműveletekben.