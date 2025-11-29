Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
Orbán Viktor
Putyin

Moszkva megerősítette, hogy tárgyalnak Magyarországgal a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközökről

Orosz részről első ízben erősítették meg, hogy Moszkva és Budapest tárgyal a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközökről. A szóba jövő vagyonelemek között a Gazpromnyeft szerbiai érdekeltségei, például a NIS, valamint a Lukoil bulgáriai és romániai eszközei lehetnek.
VG
2025.11.29, 15:07
Frissítve: 2025.11.29, 15:48

Tárgyalások folynak arról, hogy Magyarország megvásárolja a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközöket – mondta Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az orosz közszolgálati tévének adott interjújában – írja az orosz TASSZ hírügynökség.

Orbán Putyin Moszkva
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában / Fotó: AFP

Általánosságban véve napirenden van ez a téma. Megbeszéltük, és magyar partnereink – akik hosszú évek óta megbízható energetikai partnereink – jelenleg ezen az irányon dolgoznak. Sok múlik a kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a munkát csendben, különösebb nyilvánosság nélkül kell elvégezni

 – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Magyar részről már megerősítették a tárgyalásokat

Az orosz politikus által említett tárgyalások az orosz Gazpromnyeft többségi tulajdonában álló szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatra, illetve a Lukoil érintett cégeire vonatkozhatnak. A NIS-ről szóló tárgyalásokat Gulyás Gergely is megerősítette, a Mol lehetséges szerbiai szerepvállalásáról beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Szerbiának minél előbb vevőt kell találnia a pancsovai finomítót üzemeltető NIS-re, mivel az orosz olajcégekre és eszközökre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá tartozik. A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében – mondta Gulyás. 

Orosz részről viszont a miniszterelnök-helyettes nyilatkozata volt az első, amely elismerte a tárgyalások tényét. 

A magyar–orosz energetikai tárgyalások másik tárgya a Lukoil lehet, amely ellen az USA októberben vezetett be szankciókat – ezek harmadik országokra is vonatkoznak. Az orosz olajóriás ezt követően közölte, hogy eladja teljes nemzetközi érdekeltségi hálóját, benne benzinkúthálózatokat, bulgáriai és romániai finomítókat. 

Bulgáriai érdekeltségek

Bulgáriában a napi 190 ezer hordó kapacitású Neftohim Burgas, a Balkán legnagyobb finomítója áll a Lukoil tulajdonában, ez a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye. Az illetékes amerikai hatóság, az OFAC április 29-ig engedélyezte a Lukoilt érintő tranzakciókat Bulgáriában. Mielőtt ezt a halasztást nagy megkönnyebbülésre megkapták, az euró januári bevezetésére készülő ország ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.

Romániát is szorítja az idő

Romániában korábban azzal példálóztak, hogy náluk kisebb a baj, mint Bulgáriában (korán, mert a bolgárok megkapták a halasztást), de a szankciós határidő közeledtével, október 24. és szeptember 12. közt egymás után tízszer drágult az üzemanyag. 

Itt az ország harmadik legnagyobb finomítója, a napi 48 600 hordós kapacitású Petrotel van a Lukoil tulajdonában, és 320 benzinkút. Szóba került az államosítás is, de aztán tudatosították, hogy a hatalmas megszorításokkal bajlódó államnak erre nincs pénze: így azt kell levezényelniük, hogy a finomítót és a benzinkutakat külön eladassák az oroszokkal. Az idő szorítja őket, mert 

az OFAC december 13-ig adott ki ideiglenes licenceket a Petrotelre. 

A szankciók meghiúsították a Lukoil romániai tengeri kutatófúrási terveit is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu