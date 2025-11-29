Moszkva megerősítette, hogy tárgyalnak Magyarországgal a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközökről

Tárgyalások folynak arról, hogy Magyarország megvásárolja a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközöket – mondta Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az orosz közszolgálati tévének adott interjújában – írja az orosz TASSZ hírügynökség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában / Fotó: AFP

Általánosságban véve napirenden van ez a téma. Megbeszéltük, és magyar partnereink – akik hosszú évek óta megbízható energetikai partnereink – jelenleg ezen az irányon dolgoznak. Sok múlik a kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a munkát csendben, különösebb nyilvánosság nélkül kell elvégezni

– mondta a miniszterelnök-helyettes.

Magyar részről már megerősítették a tárgyalásokat

Az orosz politikus által említett tárgyalások az orosz Gazpromnyeft többségi tulajdonában álló szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatra, illetve a Lukoil érintett cégeire vonatkozhatnak. A NIS-ről szóló tárgyalásokat Gulyás Gergely is megerősítette, a Mol lehetséges szerbiai szerepvállalásáról beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Szerbiának minél előbb vevőt kell találnia a pancsovai finomítót üzemeltető NIS-re, mivel az orosz olajcégekre és eszközökre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá tartozik. A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében – mondta Gulyás.

Orosz részről viszont a miniszterelnök-helyettes nyilatkozata volt az első, amely elismerte a tárgyalások tényét.

A magyar–orosz energetikai tárgyalások másik tárgya a Lukoil lehet, amely ellen az USA októberben vezetett be szankciókat – ezek harmadik országokra is vonatkoznak. Az orosz olajóriás ezt követően közölte, hogy eladja teljes nemzetközi érdekeltségi hálóját, benne benzinkúthálózatokat, bulgáriai és romániai finomítókat.

Bulgáriai érdekeltségek

Bulgáriában a napi 190 ezer hordó kapacitású Neftohim Burgas, a Balkán legnagyobb finomítója áll a Lukoil tulajdonában, ez a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye. Az illetékes amerikai hatóság, az OFAC április 29-ig engedélyezte a Lukoilt érintő tranzakciókat Bulgáriában. Mielőtt ezt a halasztást nagy megkönnyebbülésre megkapták, az euró januári bevezetésére készülő ország ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.