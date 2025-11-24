Felrobbant egy magyarországi pénzváltó: azonnal kiderült, mi történt

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál – számolt be több helyi lap hétfőn.

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál

A Baon.hu azt írta, hogy a kora délutáni órákban kisebb robbanás rázta meg Kalocsát. Az eset a Szent István király út 50. szám alatt működő valutaváltónál következett be, egészen pontosan az üzlet oldalfalán elhelyezett pénzváltó automata robbant fel. A detonáció következtében az üzlet utcafronti üvegportálja kimozdult a helyéről és kitört,

az üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak az automatát karbantartó férfin.