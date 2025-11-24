Deviza
EUR/HUF382.26 -0.46% USD/HUF331.67 -0.63% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.24 -0.42% RON/HUF75.1 -0.54% CZK/HUF15.82 -0.15% EUR/HUF382.26 -0.46% USD/HUF331.67 -0.63% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.24 -0.42% RON/HUF75.1 -0.54% CZK/HUF15.82 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
Pénzváltó
hivatalos pénzváltó
robbanás

Felrobbant egy magyarországi pénzváltó: azonnal kiderült, mi történt

Az eset a kora délutáni órákban következett be. Felrobbant egy magyarországi pénzváltó, egy férfi megsebesült.
Hecker Flórián
2025.11.24, 20:23
Frissítve: 2025.11.24, 20:28

Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál – számolt be több helyi lap hétfőn.

pénzváltó, felrobban, Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál
Robbanás történt egy magyarországi pénzváltónál / Kofonafm100

A Baon.hu azt írta, hogy a kora délutáni órákban kisebb robbanás rázta meg Kalocsát. Az eset a Szent István király út 50. szám alatt működő valutaváltónál következett be, egészen pontosan az üzlet oldalfalán elhelyezett pénzváltó automata robbant fel. A detonáció következtében az üzlet utcafronti üvegportálja kimozdult a helyéről és kitört,

az üvegszilánkok pedig könnyebb sérüléseket okoztak az automatát karbantartó férfin.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu