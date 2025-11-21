Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
Románia
támogatás
autópálya

Románia bejelentette: korszakos autópálya-építésekbe kezd, kap rá tengernyi uniós pénzt – de nem Magyarország, hanem Ukrajnával köti össze magát

Keleti szomszédunk autópálya-építésre fordítaná az európai védelmi képességek erősítést célzó uniós hitelkeret negyedét. Románia az ukrán és a moldovai határig hosszabbítaná meg az autópályát.
VG/MTI
2025.11.21, 19:16
Frissítve: 2025.11.21, 19:31

A bukaresti kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hitelkeret negyedét – jelentette be pénteken Románia miniszterelnöke, Ilie Bolojan.

Románia autópályaépítésre fordítaná az európai védelmi képességek erősítést célzó uniós hitelkeret negyedét
Románia autópálya-építésre fordítaná az európai védelmi képességek erősítését célzó uniós hitelkeret negyedét / Fotó: Shutterstock

A kormányfő elmondta: a 4,2 milliárd eurós infrastrukturális fejlesztés 90 százalékát arra akarják fordítani, hogy az ukrán, illetve a moldovai határig tovább építsék a keleti országrészben épülő autópályát.

A kabinet pénteken véglegesítette az európai védelmi képességek erősítését célzó uniós pénzügyi keret felhasználási módját részletező pályázatát, amelyet – a legfelsőbb védelmi tanács jóváhagyását követően – jövő héten terjeszt be az Európai Bizottsághoz.

A pénzalap három negyedét – több mint 12 milliárd eurót – Bukarest haderőfejlesztésre költi. Bolojan elmondta, hogy Románia több uniós tagállammal folytat tárgyalásokat közös védelmi beszerzésekről, ugyanakkor önálló beszerzésekre is készül. Hozzátette, hogy a SAFE pénzalapok megpályázása lehetővé teszi Románia számára, hogy a számára egyébként elérhető piaci feltételeknél jóval előnyösebb kamattal vegyen fel hosszú távú – 10 év türelmi idő után 40 év alatt megtérítendő – hiteleket, védelmi képességei korszerűsítése érdekében, és így teljesítse a NATO-ban vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a hazai vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében, és így a román védelmi ipari állami és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak – zárta gondolatait Ilie Bolojan.

Kitört a botrány: Románia Magyarországtól vásárolhat uniós pénzen német szuperfegyvereket – a magyaroktól függeni kérdéseket vet fel

Románia hamarosan dönthet az új páncélozott harcjárművek beszerzéséről, de a kérdések még nyitottak: az IFV-program ugyanis nem csupán fegyvervásárlás, hanem stratégiai döntés az ország ipari jövőjéről és technológiai önállóságáról, arról nem is beszélve, hogy Magyarországra támaszkodnának a legmodernebb eszközeik fenntartásához.

Keleti szomszédunk páncélozott harcjárműprogramja, az IFV (Infantry Fighting Vehicle) vitája több szempontból is kritikus. Bár a Rheinmetall Lynx járműveinek beszerzéséről szólnak a pletykák, hivatalos döntés még nem született. Az ország az  SAFE (European Strategic Armaments Fund) eszközével vásárolna, amely azonban nem támogatás, hanem hitel, amit Románia és a jövő generációi fognak visszafizetni.

Ez hosszú távú stratégiai kötelezettséget jelent: a milliárdos beruházásoknak valódi, hosszú távú ipari és gazdasági előnyöket kell hozniuk, nem csupán politikai látványosságként szolgálniuk.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12395 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu