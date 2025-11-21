Románia bejelentette: korszakos autópálya-építésekbe kezd, kap rá tengernyi uniós pénzt – de nem Magyarország, hanem Ukrajnával köti össze magát

A bukaresti kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hitelkeret negyedét – jelentette be pénteken Románia miniszterelnöke, Ilie Bolojan.

Románia autópálya-építésre fordítaná az európai védelmi képességek erősítését célzó uniós hitelkeret negyedét / Fotó: Shutterstock

A kormányfő elmondta: a 4,2 milliárd eurós infrastrukturális fejlesztés 90 százalékát arra akarják fordítani, hogy az ukrán, illetve a moldovai határig tovább építsék a keleti országrészben épülő autópályát.

A kabinet pénteken véglegesítette az európai védelmi képességek erősítését célzó uniós pénzügyi keret felhasználási módját részletező pályázatát, amelyet – a legfelsőbb védelmi tanács jóváhagyását követően – jövő héten terjeszt be az Európai Bizottsághoz.

A pénzalap három negyedét – több mint 12 milliárd eurót – Bukarest haderőfejlesztésre költi. Bolojan elmondta, hogy Románia több uniós tagállammal folytat tárgyalásokat közös védelmi beszerzésekről, ugyanakkor önálló beszerzésekre is készül. Hozzátette, hogy a SAFE pénzalapok megpályázása lehetővé teszi Románia számára, hogy a számára egyébként elérhető piaci feltételeknél jóval előnyösebb kamattal vegyen fel hosszú távú – 10 év türelmi idő után 40 év alatt megtérítendő – hiteleket, védelmi képességei korszerűsítése érdekében, és így teljesítse a NATO-ban vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a hazai vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében, és így a román védelmi ipari állami és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak – zárta gondolatait Ilie Bolojan.

