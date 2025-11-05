Deviza
Hatalmas szexbababotrány a webáruházaknál: kiskorúaknak is pornográf tartalmakat ajánlottak – a Shein, a Temu és az AliExpress is érintett

A francia ügyészség eljárás alá vonta a legnagyobb online áruházakat. A Shein most tervez fizikai boltokat nyitni Franciaországban, a botrány tiltakozáshullámot indított el.
VG
2025.11.05, 09:57
Frissítve: 2025.11.05, 10:50

Hatalmas botránnyal nézhetnek szembe a legnagyobb webáruházak. A Shein, a Temu, az AliExpress és a Wish online kiskereskedők ellen átfogó vizsgálat indult Franciaországban azzal kapcsolatban, hogy kiskorúak számára lehetővé tették a pornográf tartalmakhoz és termékekhez való hozzáférést platformjaikon.

Temu, Shein, AliExpress online webáruház, botrány, scandal Franciaország, Európai Unió fogyasztóvédelem
A Sheint érinti leginkább a webáruházakkal kapcsolatos botrány / Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

A párizsi ügyészség keddi közleménye szerint Franciaország fogyasztóvédelmi hatósága vasárnap jelentette be a négy céget az ügyészségnek, miután aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Shein platformján az elmúlt héten gyermekes kinézetű szexbabák váltak elérhető és megvásárolhatóvá, és többet értékesítettek is a platformon –  adta hírül a BBC.

A Shein közleményében kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és hajlandó információkat szolgáltatni az érintett eladókról, vásárlókról és termékekről egyaránt. Az AliExpress a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy nagyon komolyan veszi az ügyet. A Temu és a Wish egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A párizsi ügyészség tájékoztatása szerint a négy platform ellen erőszakos, pornográf és méltóságot sértő üzenetek miatt zajlik a nyomozás, kiemelt tekintettel arra, hogy ezekhez a kiskorúak is hozzáférhetnek. Ezenkívül a Shein és az AliExpress ellen is nyomozás folyik pornográf jellegű, gyermekekkel kapcsolatos tartalmak terjesztése miatt – közölte az ügyészség.

Az elindított ügyeket a párizsi Office des Mineurshoz utalták, amely a francia rendőrség egyik azon szerve, amely a kiskorúak védelmét felügyeli.

Az AliExpress közölte, hogy a kérdéses hirdetések megsértették a szabályzatát, és miután tudomást szerzett róluk, eltávolította őket. „Azok az eladók, akik megsértik vagy megkísérlik megkerülni ezeket a követelményeket, szabályzatunknak megfelelően büntetést kapnak” – írta nyilatkozatában a vállalat.

A legrosszabbkor jött a botrány a Shein számára

Az ügyre a Shein is reagált, hétfőn bejelentette, hogy világszerte betiltotta az összes szexbaba értékesítését a platformján, ezzel próbálnak elébe menni annak, hogy még nagyobb legyen a botrány. A szingapúri székhelyű kiskereskedő azt is közölte, hogy véglegesen letilt minden olyan eladói fiókot, amely gyermekszerű babák illegális értékesítésével kapcsolatos, és szigorúbb ellenőrzést vezet be platformján.

A francia fogyasztóvédelmi hatóság, a Verseny-, Fogyasztóügyi és Csalásellenőrzési Főigazgatóság szerint a szexbabák leírása és kategorizálása nem hagy kétséget a termékek gyermekpornográf jellegét illetően.

A Shein számára különösen rosszkor robbant ki a botrány, a Kínában alapított vállalat ugyanis ezen a héten készül megnyitni első hagyományos, fizikai üzletét Franciaországban. Az ügy hatására tiltakozók gyűltek össze az előtt a párizsi pláza előtt, ahol a Shein megnyitja üzletét. A vállalat egyébként további üzletek megnyitását tervezi más francia áruházakban is, többek között Dijonban, Reimsben és Angersben.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
