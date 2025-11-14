Olcsósított bombát gyártanak az oroszok, cserébe 120 ezer darabbal szórják meg Ukrajnát – Kijev már tudja, mi vár rá
Oroszország idén akár 120 ezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát tervez gyártani, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú változatot, amelyek még több település elérésére képesek – közölte Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlegének (HUR) helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.
Az orosz erők naponta 200-250 siklóbombával támadják Ukrajnát. A múlt hónapban a napi átlag körülbelül 170 volt a védelmi minisztérium adatai szerint. Az újonnan tömegesen gyártani kezdett siklóbomba hatótávolsága eléri akár a kétszáz kilométert is, tehát ilyen messze juthat a célba juttató repülőgéptől kioldása után. Terveik szerint mintegy ötszáz darabot gyártanak belőle az év végéig az oroszok – tette hozzá az altábornagy. Ukrajna feltételezi: Oroszország további módosításokon dolgozik, hogy a bombák akár négyszáz kilométert is képesek legyenek repülni.
Drónból is több tízezer készülhet
Szkibickij az interjúban elmondta még, hogy ukrán becslések szerint idén Oroszország összesen 70 ezer nagy hatótávolságú drónt tervez gyártani, köztük 30 ezer Sahid típusút, amelyek az orosz támadások alapvető eszközei. Hozzátette, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások valószínűleg folytatódnak a télen.
Szerinte ez az egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel Ukrajnát engedékenyebb pozícióba próbálják kényszeríteni az esetleges béketárgyalásokon. A hírszerzési vezető kijelentette, hogy ha az orosz csapatok elfoglalják az általuk ostromlott Donyeck megyei Pokrovszk várost – ahol már utcai harcok folynak –, akkor valószínűleg tovább törnek előre a kelet-ukrajnai régió közigazgatási határai felé.
Az Észak-Koreából importált tüzérségi lövedékekkel kapcsolatosan Szkibickij kijelentette, hogy az idén több mint felére csökkent a mennyiségük, mert Phenjan készletei kimerültek. Azt mondta: Észak-Korea 2023 óta összesen 6,5 millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak, Phenjan pedig kihasználta ezt arra, hogy szoros kapcsolatot építsen ki a Kremllel az Ukrajna elleni invázió utáni időkre.
A hírszerző tiszt hozzáfűzte, hogy Észak-Korea megkezdte kis méretű, rövid hatótávolságú FPV drónok tömeggyártását, valamint nagyobb, közepes hatótávolságú harci drónokét is. „Tanulnak, tanulmányozzák az (ukrajnai) háborúban szerzett tapasztalatokat, hogy bővíthessék a gyártást saját területükön” – jegyezte meg Szkibickij.
Váratlanul begurult az apokalipszismobil a háborúba
A kupjanszki bekerített területen az ukrán fegyveres erők az orosz csapatok ellen bevetették az apokalipszismobilnak nevezett Senator páncélozott járművet. Az orosz védelmi minisztérium heti jelentéséből kiderül, hogy az Ukrajna által bevetett járművet pillanatok alatt a földdel tették egyenlővé.