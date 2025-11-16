Mindenkit berántani? – A magyarok köszönik, nem kérnek a sorkatonaságból

A Századvég új kutatása rámutat, hogy a hazai felnőtt lakosság négyötöde ellenzi a sorkatonaság bevezetését. A kutatást a Századvég azért készítette el, mert a kérdés európai szinten is napirenden van.

A sorkatonaság visszaállítása európai szinten terítéken van. A képen horvát katonai parádé látható / Fotó: NurPhoto via AFP

A tiszásoknak sem tetszik a sorkatonaság

Az elemzés a közlemény szerint kimutatta, hogy a kérdésben össztársadalmi konszenzus van:

a Fidesz–KDNP szavazók 91 százaléka mellett

a bizonytalanok 80 százaléka

és a Tisza-szimpatizánsok háromnegyede is

elutasítja a kötelező szolgálat visszaállítását. „Az pedig, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mégis szembemegy a támogatóival, rávilágít arra, hogy a brüsszeli elit bizonyos ügyekben akkor is igazodást várhat el a szövetségeseitől, ha az ellenkezik az általuk képviselt tagállam érdekeivel vagy a választóik elvárásaival” – emeli ki a Századvég.

Kemény a politikai háttér

A sorkatonaság kérdése az Ukrajnával Oroszország által indított háború, illetve az emiatti európai aggodalom miatt van egyre nagyobb hangsúllyal terítéken. Felmérését – amelyet a Magyar Nemzet is átvett – a Századvég eleve ennek bemutatásával, illetve a Fidesz politikai kihívója, a Tisza Párt ezzel kapcsolatos megnyilvánulásainak felidézésével indítja.

Von der Leyen: Európa harcban áll

Eszerint, miután Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett, a Tisza Párt felvetette a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét. A lépés jelentős társadalmi ellenállásba ütközik: a magyarok 80 százaléka elutasítja az intézkedést.

„Európa harcban áll” – jelentette ki Ursula von der Leyen szeptemberi beszédében. A nyilatkozat mérföldkő, mert azóta Brüsszel és a tagállami vezetők egy része amellett érvel, hogy

az EU és Oroszország közötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlen, így az uniónak át kell állnia a hadigazdaságra.

A jövőbeli fegyveres konfliktusba vetett hit mostanra olyan erőssé vált, hogy Dánia minisztere abszurdnak nevezte azt, hogy a magyar miniszterelnök nem akarja behozni a háborút az EU-ba.

Mivel pedig a harcokhoz nemcsak fegyverre, hanem katonákra is szükség van, egyre több tagállamban intenzív vita kezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Németországban például a kormánykoalíció tagjai egyetértenek abban, hogy több katonára van szükségük, mert – ahogyan Friedrich Merz kancellár fogalmazott – „Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke.” Október végére Horvátországban – az Európai Néppárthoz tartozó HDZ javaslatára – a parlament elfogadta, hogy tizenhét év után állítsák vissza a kötelező szolgálatot. A kérdést Lengyelország is napirendre tűzte.