Teljes mértékben átveszi a Tisza az Európán végigsöprő háborús őrületet, Magyar Péter jászsági sztárjelöltje is visszaállítaná a sorkatonaságot, mert „nagy űr van a fiatalok erkölcsi nevelésében”
A Tisza Párt jászsági jelöltje visszaállítaná a sorkatonaságot, mert szerinte ez jót tenne a fiatalok erkölcsi értékrendjének – vette észre az Ellenpont egy archív felvételből. Halmai Ferencet a 444 a Tisza sztárjelöltjeként emlegette, a tegnapi teljes káoszba fulladt jelöltbejelentés közben. Nem Halmai Ferenc az egyetlen Magyar Péter környezetében, aki hasonlóan gondolkozik: Ruszin-Szendi Romulusz korábban azt mondta, „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Míg Európa egyre jobban belenavigálja magát a háborús őrületbe, a Tisza ehhez partnernek bizonyul – írja az Ellenpont.
Habár rendkívül hosszú és sokszor átláthatatlan folyamat volt, mégis úgy tűnik, nem sikerült jól a tiszás jelöltállítási-kiválasztási folyamat. A baloldali média tegnap reggel óta szivárogtatja a jelöltek neveit. A 444 délután írta meg, hogy a Jászberény központú választókerületben „a volt tiszafüredi rendőrkapitány, gyermekmentő és vak ügyvéd is van a Tisza előválasztásán induló jelöltek között”.
Halmai Ferenc
az év rendőre lett a megyében, és belügyminiszteri elismerésekben is részesült. Ugyanakkor az is tény, hogy Halmai erősen elkötelezett a sorkatonaság visszavezetése mellett.
Az Ellenpont észrevett egy érdekes beszédrészletet, amelyben Magyar Péter jelöltje egyszerre kritizálta a fiatalokat, és tanácsolta azt, hogy jót tenne nekik egy kis katonaság. Halmai 2013-ban így nyilatkozott a tiszafüredi Főnix TV-nek:
Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. (…) azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben van mit tennünk nekünk is.
Magyar Péteréknél – bizonyára a családosok legnagyobb felháborodására – a sorkatonaság visszaállítása tűnik immár a fősodornak. Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója is többször emellett érvelt. Mint mondta, „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Ezt erősítik a Halmai által elmondottak is.
Tény, hogy
Európa sok országában készülnek a sorkatonaság visszavezetésére,
Németországban például a svéd modellt veszik át, amely kezdetben önkéntes, szükség esetén azonban kötelező sorozást tartalmaz. Lengyelországban még nincs sorkatonaság, viszont minden 19. életévét betöltött férfi alkalmassági vizsgálaton vesz részt annak megállapítására, hogy harcképes-e, vagy sem. Ez a sorkatonaság előkészítése.