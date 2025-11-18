Teljes mértékben átveszi a Tisza az Európán végigsöprő háborús őrületet, Magyar Péter jászsági sztárjelöltje is visszaállítaná a sorkatonaságot, mert „nagy űr van a fiatalok erkölcsi nevelésében”

A Tisza Párt jászsági jelöltje visszaállítaná a sorkatonaságot, mert szerinte ez jót tenne a fiatalok erkölcsi értékrendjének – vette észre az Ellenpont egy archív felvételből. Halmai Ferencet a 444 a Tisza sztárjelöltjeként emlegette, a tegnapi teljes káoszba fulladt jelöltbejelentés közben. Nem Halmai Ferenc az egyetlen Magyar Péter környezetében, aki hasonlóan gondolkozik: Ruszin-Szendi Romulusz korábban azt mondta, „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Míg Európa egyre jobban belenavigálja magát a háborús őrületbe, a Tisza ehhez partnernek bizonyul – írja az Ellenpont.

A sorkatonaság visszaállítása egyre inkább kiemelt célja a Tiszának / Fotó: AFP

Habár rendkívül hosszú és sokszor átláthatatlan folyamat volt, mégis úgy tűnik, nem sikerült jól a tiszás jelöltállítási-kiválasztási folyamat. A baloldali média tegnap reggel óta szivárogtatja a jelöltek neveit. A 444 délután írta meg, hogy a Jászberény központú választókerületben „a volt tiszafüredi rendőrkapitány, gyermekmentő és vak ügyvéd is van a Tisza előválasztásán induló jelöltek között”.

Halmai Ferenc

az év rendőre lett a megyében, és belügyminiszteri elismerésekben is részesült. Ugyanakkor az is tény, hogy Halmai erősen elkötelezett a sorkatonaság visszavezetése mellett.

Az Ellenpont észrevett egy érdekes beszédrészletet, amelyben Magyar Péter jelöltje egyszerre kritizálta a fiatalokat, és tanácsolta azt, hogy jót tenne nekik egy kis katonaság. Halmai 2013-ban így nyilatkozott a tiszafüredi Főnix TV-nek:

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. (…) azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben van mit tennünk nekünk is.

Magyar Péteréknél – bizonyára a családosok legnagyobb felháborodására – a sorkatonaság visszaállítása tűnik immár a fősodornak. Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója is többször emellett érvelt. Mint mondta, „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Ezt erősítik a Halmai által elmondottak is.