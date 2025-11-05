Deviza
EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.47 -0.44% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.45 -0.37% PLN/HUF90.85 -0.28% RON/HUF76.04 -0.4% CZK/HUF15.88 -0.28% EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.47 -0.44% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.45 -0.37% PLN/HUF90.85 -0.28% RON/HUF76.04 -0.4% CZK/HUF15.88 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09% BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vizsgálat
Alexander Soros
Bulgária
Soros György

Nagy bajba került Soros György és a fia, Alexander: Magyarország után új európai uniós országban kezdődik vizsgálat ellenük – döntött a parlament

Bulgáriában vizsgálat indul Soros György és fia ellen, miután a parlament megszavazta az alapítványaik tevékenységét ellenőrző bizottság létrehozását. A döntés hatalmas vitát váltott ki, több civil szervezet szerint politikai támadásról és nyomásgyakorlásról van szó.
VG/MTI
2025.11.05, 21:58

Vizsgálóbizottságot állított fel szerdán a bolgár parlament Soros György milliárdos, a fia, Alexander és bulgáriai alapítványaik tevékenységének kivizsgálására. Az intézkedés kiváltotta számos civilszervezet bírálatát, a nyomásgyakorlás eszközének tekintik a vizsgálatot.

Nagy bajba került Soros György és a fia, Alexander: Magyarország után új európai uniós országban kezdődik vizsgálat ellenük – döntött a parlament
Nagy bajba került Soros György és a fia, Alexander: Magyarország után új európai uniós országban kezdődik vizsgálat ellenük – döntött a parlament / Fotó: AFP

Az iratok gyűjtésére, elemzésére, bolgár szolgáltatók és intézmények, valamint magánszemélyek meghallgatására hivatott bizottság létrehozását a korrupció miatt amerikai és brit szankciókkal sújtott Deljan Peevszki egykori médiamágnás pártja javasolta.

A javaslatot a kormánykoalíció két pártja, illetve az összes radikális jobboldali, illetve oroszbarát frakció szavazatai révén fogadták el. A legnagyobb kormánypárt, a GERB és az Európa-barát CC/BD pártszövetség nem támogatta.

Az ideiglenes bizottság feladata:

  • megállapítani a pénzmozgást, 
  • és azonosítani az esetleges összefüggéseket pártokkal, bíróságokkal, iskolákkal, médiumokkal, gazdasági körökkel és közintézményekkel.

„A bolgár parlament továbbra is igyekszik korlátozni a kritikus civilszervezetek tevékenységét, a forgatókönyv a Kreml kézikönyvét követi, amelyet Magyarországon is alkalmaznak” – jelentette ki Teodor Szlavev, a Jogi Kezdeményezések Bolgár Intézete nevű civil szervezet igazgatója. „Diktatúra csak aktív állampolgárok és szervezetek hiányában tud működni, és úgy látszik, itt is ez a cél” – mondta Adela Kacsaunova, a bolgár Helsinki Bizottság társelnöke és jogi igazgatója.

Soros György Nyílt Társadalom alapítványának bulgáriai szervezetét 1990-ben hozták létre Szófiában, közvetlenül a kommunista rendszer bukása után. Az alapítvány számos oktatási programot, az igazságügy reformját, a hátrányos megkülönböztetés elleni harcot finanszírozza, de több ország vezetője azzal vádolja, hogy rendszerváltoztatást akar elérni az általa finanszírozott civilszervezetek révén.

Soros György már készül a végső ütközetre Trump ellen

Washingtonban ismét forr a levegő: Donald Trump új frontot nyitott Soros György és fia, Soros Alexander ellen, az igazságügyi minisztérium és az adóhatóság pedig több vizsgálatot is el fog indítani a hálózat alapítványai ellen, amelyek milliárdokkal finanszírozzák a demokratákat. Washington állítólagos törvénysértések és szélsőséges csoportok támogatása miatt indít vizsgálatokat a Soros-hálózat ellen.

A valós tét azonban politikai – a republikánusok szerint 

Soros György az ellenzékbe szorult demokraták pénzügyi motorja, és akár a 2026-os félidős választások kimenetelét is befolyásolhatja.

A vizsgálatoknak súlyos pénzügyi és politikai következményei is lehetnek a Soros-hálózat számára: a kormány arra kényszerítheti a pénzintézeteket, hogy befagyasszák a számláikat. Ez óriási pánikot indított el a demokraták között – annak ellenére, hogy az utóbbi években hasonló a taktikákkal próbálták ellehetetleníteni még a legkisebb követővel rendelkező politikai ellenfeleiket is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu