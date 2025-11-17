Szabotázst követtek el egy Ukrajna ellátásában kulcsszerepet játszó vasútvonal ellen Lengyelországban – Tusk szerint a lengyel állam ellen történt támadás

A Varsó–Lublin vasútvonalon vasárnap szabotázsakciót követtek el, amelynek következtében megrongálott a pálya – közölte hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Korábban, vasárnap reggel egy mozdonyvezető számolt be rendellenességről Garwolin város, járási székhely térségében, Mika város közelében. Az előzetes vizsgálat ezután tárta fel a pálya megrongálódását.

Tusk azt ígérte, hogy elfogják a szabotázs elkövetői / Fotó: KPRM / Reuters

Sajnos, a legrosszabb gyanú beigazolódott: a Varsó–Lublin vonalon, Mika falunál szabotázs történt. Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát

– írta a kormányfő hétfő reggel az X közösségi oldalon, hozzátéve, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői dolgoznak. Tusk szerint a szabotázs célja a Varsó–Deblin között közlekedő vonat felrobbantása lehetett.

Az Ukrajnának szánt segély is a szabotázs által célzott vasútvonalon halad

A lengyel kormányfő azt is közölte, hogy ugyanazon a vonalon, Lublin közelében is pályakárosodásra bukkantak. Az X-en közzétett bejegyzésében Tusk a lengyel állam biztonsága és a polgárok elleni támadásnak nevezte a példátlan szabotázsakciót, egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a vasúti útvonal kulcsszerepet játszik az Ukrajnának szánt segítség célba juttatásában. Emellett azt is megígérte, hogy elkapják az elkövetőket, bárkik legyenek is azok.

Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő közölte, hogy az ügyben hétfőn délelőtt az illetékes miniszterek rendkívüli ülést tartanak, amelyen részt vesz a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és az állambiztonságért felelős szolgálatok vezetői.