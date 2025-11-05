Ennyi volt, véget ért egy korszak: nem járnak többé a legendás hajók Magyarországon a Dunán, szívszorítóan búcsúzott a legénység – videó

Szinte megszűnt az európai szárnyashajózás: már csak a görög-szigetek között, és volt szovjet területen használnak kár 70 kilométeres sebességre képes motorosokat. A két magyarországi működőképes szárnyashajó ezentúl csak különjáratokat, turisztikai programokat fog teljesíteni - írja a Hamster.blog.

Az utolsó szárnyashajó a Dunán / Fotó: hamster.blog

Gyorsan épült le az itthoni szárnyashajózás:

a legnagyobb, Sólyom sorozatú hajók már a 2010-es évek közepe óta nem jártak, utolsó példányuk, a Vöcsök II már tavaly sem került vízre. Ugyanakkor a legkisebb típus, Bíbic két példánya szolgált az esztergomi járaton, egy harmadik pedig tartalékban áll. A nyáron jött a hír, hogy elbontották a Vöcsök II-t és a Bíbic III-at (utóbbi már 2011 óta nem járt), illetve az egykor magántulajdonként az országba került Quicksilvert is.

A szárnyashajókon igazán különleges érzés volt utazni: a motorosok nagyjából 30 kilométeres sebességig testüket a vízben tartották, majd a 30 kilométeres sebesség átlépésével „szárnyaikra” emelkedtek, a vízben lévő felület jelentősen csökken, így

az utasok igazi száguldást élhettek át 70 kilométeres tempó környékén.

Persze az átlagosnál nagyobb terhelésnek kitett járművek sokszor viszonylag hamar eljutnak abba az állapotba, amikor már nem üzemeltethetők tovább gazdaságosan – ez pedig bizonyosan jellemző volt a szocialista időkben a Szovjeunióban épített magyarországi szárnyashajókra.

A szárnyashajózás egy időben igen népszerű volt, modernnek, „divatosnak” számított, jellemző, hogy

az 1960-as években szárnyashajó járatok közlekedtek Bécsbe, ami Budapestre is elhozta a „nyugati álmot”, kézzelfogható közelségbe került az osztrák főváros.

A MAHART honlapja szerint a két utolsó magyar regiszterrel közlekedő hajó POLESJE típusú volt. A szárnyashajók és reklám utak egyaránt nagy érdeklődést váltottak ki szakmai körökben, amelyeket annak idején a világlapok és szakmai folyóiratok részletes beszámolókban ismertettek. A hajók főgép-üzemét - hordképességtől függően - egy, vagy két darab 12 hengeres V-elrendezésű, 736 kW teljesítményű M400, M401 és M401 A-2. típusú dízelmotorok biztosítják. A motorok tüzelőanyag-fogyasztása percenkénti 1500-1800-as fordulatszám tartományban, 60-70 km-es utazó sebességgel 130-190 kg. Óránként.