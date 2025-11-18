Deviza
Magyar Honvédség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
szép-kártya

Nagy bejelentést tett a honvédelmi miniszter: minden katonát érint Magyarországon, sok pénzt kapnak decemberben a számlájukra – „Kijártam a kormánynál”

Több tízezer szerződéses hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott kap 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást idén. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026-ban a fegyveres szervek tagjai újra megkapják a fegyverpénzt.
VG
2025.11.18., 10:06

Több tízezer szerződéses hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást fog kapni december elején – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere a Facebookra feltöltött videójában.

magyar katona, katonák, katona Bejelentést tett a honvédelmi miniszter kedd reggel: minden katonát 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást fog kapni
Fotó: Shutterstock

Hozzátette: a juttatással a honvédelmi tárca kifejezi megbecsülését mindazok iránt, akik a haza szolgálatát – a mindennapokban és a különleges helyzetekben egyaránt – felelősséggel, hivatástudattal és kitartással látják el. A juttatásra azok jogosultak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy 2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai.  Az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre. 

A fegyverpénz kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege. A juttatásra jogosultak lesznek 

  • a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is), 
  • a rendőrség, 
  • a Terrorelhárítási Központ,
  • a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, 
  • az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 
  • a büntetés-végrehajtási szervezet, 
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, 
  • az Országgyűlési Őrség, 
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  • és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.

Kiterjesztik a fegyverpénzt – a rendőrtisztjelöltek és határvadászok is jól járnak

A korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járó fegyverpénz kedvezményezetti körét kiterjesztette a kormány. Gulyás Gergely a kormányinfón elárulta, hogy a fegyverpénz innentől a rendőrtisztjelölteknek és határvadászoknak is jár.

