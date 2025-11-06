Korán örült Karácsony Gergely a Kúria döntésének: nem az az ítélet Budapestről, mint mondták – alaposan lehűtötte a kedélyeket az államtitkár

A Kúria nem a szolidaritási hozzájárulás jogosságát vizsgálta, hanem egy korábbi technikai eljárást ítélt meg hibásnak – mondta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A Kúria csütörtöki döntése nem a szolidaritási hozzájárulás mértékéről vagy jogosságáról szólt, hanem egy technikai eljárási kérdésről – hangsúlyozta Latorcai Csaba államtitkár / Fotó: Bodnár Boglárka

A döntés értelmében a legfelsőbb bírósági fórum szerint az államkincstár az elmúlt években nem megfelelő módon állapította meg a fővárosi önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét. Ugyanakkor Latorcai kiemelte: ez a határozat sem a befizetés kötelezettségét, sem a mértékét nem érinti.

Az államtitkár leszögezte: „a Kúria csütörtökön nem arról döntött, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetni, és nem arról döntött, hogy a főváros sok szolidaritási hozzájárulást fizet vagy keveset;

a Kúria egy technikai kérdésben hozott döntést, nevezetesen arról, hogy a korábbi években az államkincstár a Kúria szerint nem megfelelő módon rendelte el a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: az államkincstár 2024-től már új rendszerben gyűjti be a szolidaritási hozzájárulást az érintett önkormányzatoktól.

Nem csitul a szolidaritási hozzájárulás körüli háború

Latorcai szerint a főpolgármester ismét politikai célokra használja fel az ügyet. „Úgy látom, Karácsony Gergely ebben a kérdésben is vetít, torzítja a valóságot és félretájékoztatja a közvéleményt" – mondta.

A szolidaritási hozzájárulás évek óta vitás pont a kormány és a főváros között: a kabinet szerint a tehetősebb önkormányzatoknak arányosan hozzá kell járulniuk a közös kiadásokhoz, míg Karácsonyék úgy látják, a rendszer Budapestet sújtja leginkább. A Kúria mostani döntése azonban – a kormány értelmezése szerint – nem változtat ezen az alaphelyzeten.