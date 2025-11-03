Amerika késésben van: akadozik a Tajvannak szánt fegyverek gyártása – éjt nappallá téve dolgoznak, hogy megnyugtassák a Kínától rettegő szigetet

Az Amerikai Egyesült Államok minden követ megmozgat, hogy felgyorsítsa a Tajvan számára készítendő, ám számottevő késésben lévő F–16V vadászgépek gyártását. A vadászrepülők mellett az amerikai gyártmányú fejlett siklóbombák szállítása is késésben van, az ellátási láncokban kialakult fennakadások és egyéb gyártási problémák miatt – számolt be róla hétfőn a tajvani védelmi minisztérium.

Tajvan az F–16V vadászgép mellett számos amerikai fegyvert vásárol, egy részük azonban késik / Fotó: Taiwan’s Ministry of National Defence / AFP

Tajvan, amely Kína egyre növekvő katonai fenyegetésével néz szembe, már többször is panaszkodott az Egyesült Államoktól rendelt fegyverek késedelme miatt. Washington Tajvan legfontosabb nemzetközi támogatója és fegyverszállítója – emlékeztetett a Reuters.

A tajvani védelmi minisztérium hétfőn közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az eredetileg 2026 végére várható 66 darab F–16V vadászgép szállítása a gyártósor áthelyezése és ellátási zavarok miatt már most jelentős késésében van. A gyártás felgyorsítása érdekében az amerikai vállalkozók napi húsz órában és két műszakban dolgoznak. A tárca közölte, hogy Tajvan figyelemmel kíséri a gyártási folyamatot és annak előrehaladását, hogy biztosítsa a szerződéses kötelezettségek teljesítését.

Wellington Koo védelmi miniszter a parlamentben elmondta, hogy az Egyesült Államok és Tajvan a késedelmek megoldásán dolgozik, és hogy a Lockheed Martin repülőgépek közül 50 már a gyártósoron van. Ezek közül 10 várhatóan még az idén eljut a repülési tesztekig, és 2026-ban leszállítják őket Tajvannak.

„Úgy gondolom, és mindannyian bízunk benne, hogy az amerikai partnereink a lehető legnagyobb erőfeszítéseket teszik a gyártás és szállítások felgyorsítása érdekében” – nyilatkozta Koo.

Nemcsak a vadászgépekre kell várnia Tajvannak

Tajvan a 5,46 milliárd tajvani dollárért (178,47 millió dollár) vásárolt 24 darab MK–48 torpedót és négy darab dummy torpedót, melyek szállítását eredetileg 2026-ra vártak. Azonban ebben is késés tapasztalható, így a szállítás ütemezését 2026 és 2028 közé halasztották.

Egyelőre sem a gyártó Lockheed, sem a Pentagon nem kommentálta a torpedók szállításának módosításával kapcsolatos híreket.