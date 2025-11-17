Kínai támadástól retteg Tajvan: a héten kezdik a lakosság felkészítését – bármilyen vészhelyzetre készen fognak állni

Tetőfokára hágott a kínai fenyegetéstől való aggodalom Tajvanon. A szigeten ezen a héten elkezdik a lakosság felkészítését a lehetséges vészhelyzetekre. Első körben több millió polgári védelmi kézikönyvet juttatnak el a háztartások számára. A kezdeményezés célja, hogy mindenkit felkészítsenek valamennyi lehetséges vészhelyzetre, többek között egy esetleges kínai támadásra is.

Több millió polgári védelmi kézikönyvet juttatnak el a lakosságnak Tajvanon / Fotó: Fabian Hamacher / Reuters

A Reuters szerint a szeptemberben bemutatott kézikönyv lesz az első, amely utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, ha a polgárok ellenséges katonákkal találkoznak. A kiadvány hangsúlyozza, hogy a Tajvan kapitulációjáról szóló bármilyen állítást hamisnak kell tekinteni. Ezen kívül útmutatást tartalmaz az óvóhelyek megtalálásához és a vészhelyzeti készletek előkészítéséhez, feltöltéséhez is.

Bár a tájékoztató kiskönyv kiemelt figyelmet szentel a természeti katasztrófákra való felkészülésre is, az egyértelműen látszik, hogy a fő mozgatórugója a kínai fenyegetettség, mivel Peking fokozza katonai és politikai nyomását, hogy érvényesítse az egy Kína elvét, vagyis azt, hogy szerinte Tajvan nem önálló ország, hanem Kína része.

„Ez a füzet megmutatja határozottságunkat, hogy megvédjük magunkat” – jelentette ki Lin Fei-fan, Tajvan Nemzetbiztonsági Tanácsának főtitkár-helyettese, aki felügyelte a kezdeményezést.

Hozzátette, hogy a Tajvani-szoros mindkét oldalán élő embereknek meg kell érteniük, hogy hatalmas ára lesz annak, ha Kína rossz döntést hoz, mert a tajvaniak elszántak és egyértelműen elkötelezettek önmaguk és országuk védelme mellett. Azt is elmondta, hogy az emberek hajlandóak megtenni a szükséges lépéseket egymás védelme érdekében.

Lin kiemelte, hogy a sziget több mint 9,8 millió háztartásába történő terjesztés a héten kezdetét veszi. Ráadásul hamarosan angol és más idegen nyelvű kézikönyvek is kiosztásra kerülnek.

A felkészítés itt nem áll meg, a tajvani kormány hamarosan promóciós kampányok keretében segíteni fogja az embereket a személyes vészhelyzeti készletek összeállításában, azonban erről egyelőre nem árultak el további részleteket.