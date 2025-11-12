Bárkit kiszedhetnek a sorból, kétmilliós bírság járhat, ha nem megfelelő a gumi, és balesetet okozunk

Hazánkban a téli gumi használata nem kötelező, de a környező országokban szigorú előírások érvényesek. Ausztriától Romániáig több helyen tetemes bírságot kockáztat az, aki nem megfelelő abronccsal közlekedik a hideg hónapokban – írta a Vezess.

Lassan beköszönt a tél, az autósoknak pedig érdemes tisztában lenni a szomszédos országok téli gumira vonatkozó előírásaival / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ahogy beköszönt a hideg, az autósok többsége lecseréli a nyári gumikat télire. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a szomszédos országokban milyen szabályok vonatkoznak a téli abroncsokra.

A rendeletek országonként eltérők, de közös bennük, hogy a közlekedésbiztonságot mindenhol elsődleges szempontként kezelik.

Ausztiában november 1. és április 15. között kötelező a téli gumi felszerelése minden személyautóra és 3,5 tonna alatti teherautóra. A rendőrök a minimum 4 milliméteres profilmélységet ellenőrzik, és a szabályszegés 50 eurós bírságot vonhat maga után. Baleset esetén a bírság akár 5000 euró is lehet, és a biztosítók sem fizetnek. Az osztrák előírások a hóláncra is vonatkoznak: legalább kettőt kötelező a kocsiban tartani, szükség esetén a hajtott tengelyre kell felszerelni.

Ezzel szemben Szlovákiában a téli gumi akkor kötelező, ha az utakat hó vagy jég borítja, illetve jegesedés várható. A hólánc használata csak jelzőtábla alapján és szükség esetén kötelező.

Szlovéniában november 15. és március 15. között a téli gumi minden tengelyen kötelező, minimum 3 milliméter profilmélységgel. Nyári gumival is lehet közlekedni, de ilyenkor hóláncot kell tartani az autóban. A szabály megszegése 40–500 euró közötti bírságot vonhat maga után.

Romániában nem az évszak, hanem az útviszonyok határozzák meg a kötelező téli gumit:

havazás vagy jegesedés esetén minden járműnek téli abroncsra kell váltania.

Horvátországban, ahol a közelmúltban a KRESZ jelentős reformokon ment keresztül, a téli gumik szabályai is megváltoztak: november 15. és április 15. között kötelező a téli gumi, a minimum 4 milliméter profilmélységű M+S jelölésű négy évszakos abroncsok is elfogadottak. Nyári gumi használata csak hólánc jelenlétében engedélyezett.

Figyeljünk oda, hogy valóban téli gumit szereltünk-e fel az autónkra!

Az M+S vagy MS (mud and snow – sár és hó) jelölés sok négy évszakos és SUV-abroncson megtalálható, de Ausztriában például önmagában nem elegendő. Csak a „három hegycsúcs és hópehely” szimbólummal ellátott gumi számít valódi téli abroncsnak.